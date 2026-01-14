Arijit Singh Sister: দাদার জুতোতেই গলিয়েছেন পা, একইরকম সুরেলা গলা, চেনেন অরিজিৎ সিং-এর নিজের বোন অমৃতাকে?

Arijit Singh Sister: দাদার জুতোতেই গলিয়েছেন পা, একইরকম সুরেলা গলা, চেনেন অরিজিৎ সিং-এর নিজের বোন অমৃতাকে?
লাইমলাইট থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে দূরে রাখতেই পছন্দ করেন অরিজিৎ সিং। তবে অনেকেই পরিচিত গায়কের স্ত্রী কোয়েল, দুই ছেলে জুল ও অলি এবং বাবা-মা কাক্কর সিং ও অদিতি সিং-এর সঙ্গে। কিন্তু অরিজিতের বোনকে চেনেন না বেশিরভাগই। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, গায়কের বোনও দাদার জুতোয় পা গলিয়েছেন। অর্থাৎ গানের জগতেই তাঁর বিচরণ। তাঁর গলাতেও স্বয়ং মা সরস্বতী বিরজমান।
অরিজিতের বোনের নাম অমৃতা সিং। দাদার মতোই অল্প বয়স থেকে গান শেখা শুরু অমৃতার। তিনি ও অরিজিৎ, দুজনেই গানের প্রাথমিক শিক্ষা নেন মায়ের কাছে। এরপর মা অদিতি সিং-এর গুরু বীরেন্দ্র প্রসাদ হাজারীি এবং দাদা রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারির কাছে গান শেখেন। এরপর তালিম নেন তিনি কৌশিকী চক্রবর্তীর থেকেও। অংশ নিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান আইডলেও।
তবে দাদার নাম নিয়ে কোনোদিনই কাজ পাওয়ার চেষ্টা করেননি অমৃতা। এমনকী, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সেভাবে অরিজিতের সঙ্গে পোস্ট করেন না ফোটো। অমৃতাই জানিয়েছিলেন, ‘তোমার নিজের পথ চলাটা একান্তই নিজের। কখনো কোনো সঙ্গীত পরিচালককে গিয়ে কখনো আমায় নেওয়ার কথা বলেননি। হ্যাঁ, গান নিয়ে কথা হয়। অনেক কিছু শিখেছি।’
অমৃতা আরও জানান, ‘দাদার জন্য অনেক গুণী মানুষদের সঙ্গ পেয়েছি। আর বাড়তি সুবিধা বলতে, দাদার মতো কষ্ট আমাকে করতে হয়নি। আমারচলার পথটা অনেক মসৃণ ছিল। রিয়েলিটি শো-র পর, দাদা দীর্ঘসময় সংগীত পরিচালক প্রতীমের সঙ্গে কাজ করেছে। বাড়িতে শুধু ঘুমোতে আসত। আমাকে এতটা কষ্ট করতে হয়নি।’
অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে যদিও একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল অমৃতাকে। দাদা অরিজিতের চোখের মণি অমৃতা। তবে গানে উনিশ-বিশ হলে কখনো কখনো মারও খেতে হয়েছে! মাঝে বেশ কিছুটা সময় মুম্বইতেই থাকতেন তিনি। আপাতত সেটল হয়েছেন কলকাতাতেই।
পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের ছবি ‘জেনারেশন আমি’-র ‘ভুলে যেও আমাকে’ গানেই অমৃতা প্রথম প্লে ব্যাক করেন। বিসমিল্লা সিনেমার ‘তোমাকে দেখিনি’ গানটিও তাঁর গাওয়া। অমৃতাকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল সারেগামাপা-র মঞ্চেও। অরিজিতের সঙ্গে ‘পাগলেট’-এর মতো বলিউড ছবিতেও কাজ করেছেন। এছাড়াও জুবিন নটিওয়ালের সঙ্গে হেট স্টোরি ৪ সিনেমাতেও রয়েছে তাঁর গান। ‘ইতি মেমোরিজ়’-সহ বেশ কিছু ওয়েব সিরিজেও কণ্ঠ দিয়েছেন অমৃতা।
ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললে, ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিলয় মজুমদারকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন অমৃতা। অরিজিতের বোনের স্বামী নিলয় ভিডিয়ো এডিটর। তাঁদের একটি পুত্র সন্তানও রয়েছে।