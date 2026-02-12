Edit Profile
    সলমনের ‘বাবা’র সঙ্গে প্রেম ছিল নীনার! সেই অভিনেতার হাত ধরেই মুম্বই আসেন নায়িকা

    বলিউড অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা তার প্রথম প্রেমিকের নাম সামনে আনলেন। সেই অভিনেতার হাত ধরেই মায়ানগরী মুম্বইয়ে পা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। কে তিনি?

    Published on: Feb 12, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নীনা গুপ্তা মানেই স্পষ্টবাদিতা। নিজের আত্মজীবনী ‘সচ কঁহু তো’-তে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের অনেক গোপন অধ্যায় তুলে ধরেছেন। তবে যে বিষয়টি সম্প্রতি নতুন করে চর্চায় এসেছে, তা হলো সলমানের অনস্ক্রিন বাবা এবং নীনা গুপ্তার প্রেমকাহিনি।

    সলমনের ‘বাবা’র সঙ্গে প্রেম ছিল নীনার! সেই অভিনেতার হাত ধরেই মুম্বই আসেন নায়িকা
    কে এই অভিনেতা?

    তিনি আর কেউ নন, প্রয়াত অভিনেতা অলোক নাথ। বলিউডের ‘সবচেয়ে সংস্কারি বাবা’ হিসেবে পরিচিত অলোক নাথ সলমান খানের সঙ্গে ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবিতে তাঁর বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

    কলেজ জীবনের প্রেম

    নীনা গুপ্তা এবং অলোক নাথ দুজনেই দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (NSD)-তে একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন। সেখানেই তাঁদের সম্পর্কের সূত্রপাত। নীনা গুপ্তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী: অলোক নাথ ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমিক। এনএসডি-তে পড়ার সময় তাঁদের প্রেম এতটাই গভীর ছিল যে, একসময় তাঁরা বিয়ের পরিকল্পনাও করেছিলেন। নীনা গুপ্তার কথায়, ‘অলোক নাথ ছিল আমার প্রথম বয়ফ্রেন্ড। আমরা সিরিয়াস ছিলাম এবং এনএসডি-র পর বিয়ের কথাও ভেবেছিলাম।’

    কেন ভেঙেছিল সম্পর্ক?

    তবে এই প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নীনা জানান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং তাঁরা বুঝতে পারেন যে একে অপরের জন্য তাঁরা সঠিক মানুষ নন। এরপর নীনার জীবনে ভিভ রিচার্ডস থেকে শুরু করে আরও অনেকে এলেও, অলোক নাথই ছিলেন তাঁর প্রথম ভালোবাসা।

    রুপোলি পর্দায় সংযোগ

    পরবর্তীতে অলোক নাথ বলিউডে ‘পিতা’ বা ‘কাকা’র চরিত্রে অভিনয় করে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পান। বিশেষ করে সলমান খানের সঙ্গে তাঁর ‘পিতা-পুত্র’র রসায়ন দর্শক আজও মনে রেখেছেন। অন্যদিকে নীনা গুপ্তাও নিজের অভিনয় দক্ষতায় ইন্ডাস্ট্রিতে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন। বাধাই হো-র সাফল্য নীনার কেরিয়ারকে নতুন দিশা দিয়েছে। আগামী দিনে তাঁকে দেখা যাবে 'বধ ২' ছবিতে।

    বলিউডের এই গোলকধাঁধায় কত বিচিত্র সম্পর্ক যে লুকিয়ে থাকে, এই কাহিনীটি যেন তারই আর এক প্রমাণ।

