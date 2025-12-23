বিয়ে করেননি, নিঃসন্তান সলমনের ৮০ কোটির পানভেল ফার্মহাউজের আসল মালিক কে জানেন?

বিয়ে করেননি, নিঃসন্তান সলমনের ৮০ কোটির পানভেল ফার্মহাউজের আসল মালিক কে জানেন?
রবিবার ৬০-এ পা দেবেন সলমন খান। অগাধ সম্পত্তির মালিক ভাইজান। অথচ নেই উত্তরাধিকারী। তাঁর পানভেলের ফার্মহাউসের মালিক কে জানা আছে?
কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতি সপ্তাহ শেষেই ৬০-এ পা দেবেন সলমন খান। বলিউডের চিরকুমার তিনি। ৬০-এর দোরগোড়াতেও আইবুড়ো নাম ঘোচাননি। তবে বাবা হতে চান। সলমন খানের সম্পত্তির পরিমাণ অগাধ। কিন্তু উত্তরাধিকারী কে?
নিঃসন্তান সমলনের সম্পত্তির পরিমাণ ২৯০০ কোটি টাকা! মুম্বইয়ের গ্য়ালাক্সি অ্যাাপার্টমেন্টে দু-কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন সলমন। যে ঘরে সলমন থাকেন তা নিতান্তই সাধারণ। তবে মহারাষ্ট্রের পানভেলে একটি খামার বাড়ি রয়েছে ভাইজানের। ১৫০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সেই খামার বাড়ি। ব্য়স্ত সলমনের অবসরযাপনের একমাত্র ঠিকানা।
করোনাকালে এই খামার বাড়িতেই সময় কাটিয়েছেন সলমন। অত্যাধুনিক জিম থেকে সুইমিং পুল, আস্তাবল- কী নেই সেখানে! ৮০ কোটি টাকা বাজারমূল্য পানভেলের ফার্ম হাউজের। কিন্তু জানেন কি সলমনের এই খামার বাড়িটি কিন্তু আদতে সলমন খানের নামে নেই। তিনি মালিক নন, ভাইজানের এই ফার্মহাউসটির মালকিন তাঁর আদরের ছোট বোন অর্পিতা খান শর্মা। হ্যাঁ, এই ফার্ম হাউসের নামও ‘অর্পিতা ফার্মস’। কাগজে-কলমেও এই ফার্মহাউজের মালিক সেলিম খান ও সালমা খানের দত্তক কন্যা।
আরবাজ খানের চ্যাট শো-তে এসে বছর দুয়ের আগে নিজের মুখে সে কথা জানিয়েছিলেন সলমন। সুপারস্টার বলেছিলেন, ‘এই ফার্মহাউসটা আমার নয়, অর্পিতার। আসলে পরিবারের সকলের। আমরা এতজন লোক, যে সত্যি জেলা ঘোষণা করা উচিত। আমাদের খানদানের ভিতরেই তো ২৫০-৩০০ লোক রয়েছে। তারপর বন্ধুরা রয়েছে, আত্ময়ী-স্বজন রয়েছে’।
এই ফার্ম হাউসের অন্দরে সলমন চাষবাস করেন, ঘোড়ওয়ারি করেন, কখনও আবার কসরতে মন দেন। করোনাকালে বেশিকিছু মিউজিক ভিডিয়োর শ্যুটিংও সলমন এখানে করেছিলেন। অর্পিতার প্রতি ভাইজানের টান কারুর অজানা নয়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও অর্পিতাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন তিনি। সেই কারণেই সলমনের এই বিলাসবহুল প্রপার্টি রয়েছে অর্পিতার নামেই।
জানা যায়, বর্তমানে সলমনের বার্ষিক আয় ২২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মাসে ১৬ কোটি টাকা উপায় করেন ভাইজান। আপতত সলমন ব্যস্ত তাঁর আসন্ন ছবি ‘দ্য় ব্য়াটল অফ গালওয়ান’ নিয়ে। দীর্ঘদিন বক্স অফিসে ঝড় তোলেননি সলমন, টাইগার ৩ হিট হলেও কাঙ্খিত সাফল্য আসেনি। টাইগারের কামব্যাকের অপেক্ষায় ভক্তকূল।