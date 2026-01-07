Edit Profile
    ক্লাস ফাইভের গণ্ডি পার করেনি, ৬টি ভাষা জানা দেশের প্রথম লেডি সুপারস্টার, চিনলেন?

    চার বছর বয়সে অভিনয়ের জগতে আসেন। শৈশব কেটেছে ছবির সেটে। স্কুলের মুখ সেভাবে দেখেননি। তবে নিজের দমে এই লেডি সুপারস্টার অনগর্ল কথা বলতেন ৬টি ভাষায়। 

    Published on: Jan 07, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    তিনি বলিউডের রূপের রানি। গুণেও তাঁর তুলনা তিনি নিজে। যেমন অভিনয়, তেমন নাচ। রুপোলি পর্দায় তাঁর উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। হিরোরা তাঁর সামনে ছিল জিরো। এই সুন্দরী ভারতীয় সিনেমার প্রথম মহিলা সুপারস্টার। আপনারা সবাই তাদের চেনেন। আট থেকে আশি সকলেই তাঁর ভক্ত। কেরিয়ারে তাঁর হিট ছবির সংখ্যা অগুণতি, ফ্লপ ছবি দিয়েছেন নামমাত্র। মাত্র চার বছর বয়সে অভিনয়ের দুনিয়া পা রেখেছিলেন। আবার সংসার সামলাতে নিজের শর্তেই কেরিয়ারে ব্রেক লাগান। কথা হচ্ছে শ্রীদেবীর।

    ক্লাস ফাইভের গণ্ডিও পার করেননি শ্রীদেবী

    আপনি জানলে অবাক হবেন শ্রীদেবী খুব বেশি পড়াশোনা করেননি। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি চলচ্চিত্রে নিজের জায়গা তৈরি করতে শুরু করেছিলেন এবং পড়াশোনাকে বিদায় জানিয়েছিলেন। ভারতীয় সিনেমার 'চাঁদনী' ওরফে শ্রীদেবীর ১৯৬৩ সালের অগস্ট মাসে তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীদেবী মাত্র ৪ বছর বয়স থেকে অভিনয় শুরু করেছিলেন। শ্যুটিংয়ের চাপে তিনি কোনওদিন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাননি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে, তিনি ৫ম শ্রেণী পর্যন্তও পড়াশোনা করেননি।

    তবে ৬টি ভাষায় দক্ষতা ছিল তাঁর। স্কুলে না গেলেও শ্রীদেবী হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড় এবং ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি কেবল এই ভাষাগুলোতে অভিনয়ই করেননি, বরং নিজের ছবির ডাবিংও নিজেই করতেন।

    বলিউডের প্রথম 'ফিমেল সুপারস্টার'

    দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও তিনি বলিউডের প্রথম মহিলা সুপারস্টার হয়ে ওঠেন। 'চাঁদনি', 'মিস্টার ইন্ডিয়া', 'সদমা' এবং 'ইংলিশ ভিংলিশ'-এর মতো ছবি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

    মজার বিষয় হলো, তাঁর কামব্যাক ছবি 'ইংলিশ ভিংলিশ'-এ তিনি এমন একজন মহিলার (শশী) চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যে ইংরেজি না জানার কারণে হীনমন্যতায় ভুগত। বাস্তবেও কেরিয়ারের শুরুতে শ্রীদেবী ইংরেজি বলতে সংকোচবোধ করতেন, যা তিনি পরবর্তীকালে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্য়মে শিখে নিয়েছিলেন।

    শ্রীদেবী (instagram)
    স্কুল ছেড়ে দিলেন কেন? অভিষেকের পর শ্রীদেবী এতটাই সিনেমা পেতে শুরু করেন যে স্কুলে যাওয়ার সময় ছিল না, তাই তিনি পড়াশোনা ছেড়ে অভিনয়ে মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। শ্রীদেবীর যন্ত্রণার কথা শ্রীদেবী তাঁর অনেক সাক্ষাত্কারে উল্লেখ করেছিলেন যে স্কুলে যেতে না পারায় তিনি সর্বদা আফসোস করবেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কখনো স্কুল জীবন উপভোগ করিনি। আমার শৈশব কেটেছে সেটে। আমি সবসময় চেয়েছিলাম যে আমি স্কুলে যেতে পারি এবং অন্যান্য বাচ্চাদের মতো বন্ধু তৈরি করতে পারি।’

    শ্রীদেবী কখনও স্কুলে যাননি, তবে তিনি ছয়টি ভাষায় জ্ঞান রেখেছিলেন। তিনি কোনও টিউশন ছাড়াই তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় এবং হিন্দি শিখেছিলেন। শুরুর দিকে তার ইংরেজি ভালো না থাকলেও ধীরে ধীরে সেটাও শিখতে শুরু করেন তিনি। নিজে স্কুলে যেতে পারেননি ঠিকই, তবে দুই মেয়ে জাহ্নবী এবং খুশির পড়াশোনার বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। তিনি তাঁদের মুম্বইয়ের ‘ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করান, পরে স্নাতক স্তরের পড়াশোনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন।

    © 2026 HindustanTimes