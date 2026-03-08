Edit Profile
    Abhishek Banerjee: রাজনীতির ময়দানে ‘পাওয়ার হাউস’, কিন্তু পর্দার এই সুন্দরীর ম্যাজিকে মজেছেন অভিষেক! জানেন কে?

    Gemini said তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির ময়দানে অত্যন্ত কড়া এবং ব্যস্ত নেতা হিসেবে পরিচিত। তবে এই রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর একটি ব্যক্তিগত সত্তা রয়েছে, যেখানে মিশে আছে বলিউডের প্রতি ভালোবাসা। আর সেখানে তাঁর পছন্দের নায়িকা কে?

    Published on: Mar 08, 2026 8:24 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সারাদিন জনসভা, প্রশাসনিক বৈঠক আর রাজনৈতিক কৌশলে ব্যস্ত ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দিনের শেষে সব ক্লান্তি মুছে দিতে তাঁর পছন্দের ঠিকানা মিউজিক। তার বাইরে মাঝেমধ্য়ে চোখ রাখেন সিনেমার পর্দায়। তৃণমূলে তারকা সাংসদ-বিধায়কের তালিকায় কম নয়, তবে রুপোলি পর্দায় কার ম্যাজিকে মুগ্ধ বাংলার এই প্রভাবশালী নেতা? উত্তরটা হলো— দীপিকা পাড়ুকোন। তবে পুরনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, তেমনই অভিষেকের মনে এক বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছেন ‘ধক ধক গার্ল’ মাধুরী দীক্ষিতও।

    দীপিকার গ্ল্যামারে মুগ্ধ ‘সেকেন্ড-ইন-কমান্ড’:

    বর্তমান প্রজন্মের অনেক যুবকের মতোই অভিষেকের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। দীপিকার অভিনয় দক্ষতার ভক্ত তিনি। রাজনীতিতে যেমন নিখুঁত লক্ষ্য থাকে তাঁর, তেমনই পর্দার অভিনয়েও তিনি পারফেকশন পছন্দ করেন। আর সেখানেই দীপিকা তাঁর বিচারে দশে দশ। এক ব়্য়াপিড ফায়ারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল প্রিয় অভিনেত্রীর নাম। এক সেকেন্ড নষ্ট না করে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম নেন অভিষেক।

    মাধুরী দীক্ষিত: চিরন্তন ভালোলাগার অভিনেত্রী:

    কেবল বর্তমান নয়, অভিষেকের পছন্দের তালিকায় আছে নস্টালজিয়াও। মাধুরী দীক্ষিতের নাচের ছন্দ আর ভুবনভোলানো হাসিতে মজে আট থেকে আশি। আশির দশকের শেষভাগ থেকে নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর একনিষ্ঠ ভক্ত অভিষেক। তাঁর অভিষেকের ছেলেবেলা জুড়ে রয়েছেন মাধুরী।

    ব্যস্ততার ফাঁকে একটু অবসর:

    অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যায়, রাজনীতি মানেই কেবল ফাইল আর ভাষণ নয়। শত ব্যস্ততার মাঝে সময় পেলেই তিনি সিনেমা দেখেন। বিশেষ করে বলিউডের ভালো কাজ তাঁকে টানটান উত্তেজনার মাঝে কিছুটা স্বস্তি দেয়। নিজের স্মার্টওয়াচ বা আইপ্যাডে অবসরে গানের তালে গা ভাসাতে ভালোবাসেন তিনিও। বেশরম রং তাঁর পছন্দের তালিকায় একদম উপরের দিকে রয়েছে।

    দীপিকার পাঠান ছবিও দেখেছেন অভিষেক। সংসদে দাঁড়িয়ে পাঠানের জনপ্রিয় ডায়লগ কুর্সি কি পেটি বাঁনধ লিজিয়ে-ও বলতে শোনা গিয়েছিল অভিষেককে।

