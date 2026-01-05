Uday Pratap Singh: বিয়ে ঠিক ছিল, অনামিকার আগেও প্রেম এসেছিল উদয়ের জীবনে, চেনেন রায়ানের প্রাক্তন প্রেমিকাকে?

Uday Pratap Singh: বিয়ে ঠিক ছিল, অনামিকার আগেও প্রেম এসেছিল উদয়ের জীবনে, চেনেন রায়ানের প্রাক্তন প্রেমিকাকে?
Uday Pratap Singh: পুরোনো সম্পর্ক অনেক কিছু শিখিয়েছেন উদয়কে। বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলে অনামিকার হাত ধরেছিলেন রায়ান। জানেন সেই গল্প?
বাংলা টেলিভিশনের হার্টথ্রব নায়ক উদয় প্রতাপ সিং। পরিণীতা ধারাবাহিকের রায়ান চরিত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছেন নায়ক। উদয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলের শেষ নেই। বর্তমানে তিনি অভিনেত্রী অনামিকা চক্রবর্তীর সাথে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটালেও, তাঁর অতীতের একটি সম্পর্ক একসময় টলিপাড়ায় বেশ চর্চার বিষয় ছিল।
অনামিকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর আগে, উদয় প্রতাপ সিং সম্পর্কে ছিলেন শ্রীজিতা মুখোপাধ্যায়ের সাথে। দুজনে ছোটবেলার বন্ধু। তাদের সম্পর্ক বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত গড়ানোর কথা ছিল। শোনা যায়, আংটি বদলও সেরে ফেলেছিলেন এবং বিয়ের তারিখও প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে সাত পার ঘোরার কথা ছিল উদয়-শ্রীজিতার।
তবে কোনও এক অজানা কারণে শেষ মুহূর্তে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে উদয় জানিয়েছিলেন যে, অতীতের সেই ভাঙা সম্পর্ক তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে এবং মানসিকভাবে আরও পরিণত করেছে। তিনি বলেন, ‘আমারও পুরনো সম্পর্ক ভেঙেছে, সেই থেকে শিক্ষা নিয়েছি’। শ্রীজিতাকে নিয়ে একবার জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো দিদি নম্বর ১-এর মঞ্চেও হাজির হয়েছিলেন উদয়।
উদয়ের সঙ্গে ব্রেকআপের মাস কয়েকের মধ্যেই অন্য কারুর সঙ্গে ঘর বাঁধেন শ্রীজিতা। পুরোনো সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল উদয়ের।
অনামিকার সাথে নতুন পথচলা
শ্রীজিতার সাথে বিচ্ছেদের বেশ কিছু সময় পর উদয়ের জীবনে আসেন ‘এখানে আকাশ নীল’ খ্যাত অভিনেত্রী অনামিকা চক্রবর্তী। কয়েক বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর, ২০২৩ সালের ২৮ জুন তারা আইনি মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের কোলে অত্যন্ত ঘরোয়া কিন্তু স্নিগ্ধ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সাত পাকে বাঁধা পড়েন। বউ-ভাগ্য় উদয়ের কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়েছে। এখন আর ছোটপর্দার পার্শ্ব নায়ক নন তিনি। লিড হিরো হিসাবে সাফল্যের মুখ দেখেছেন।
অনামিকার সাথে বিচ্ছেদ চর্চা
গত মাসে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অনামিকা আচমকা উদয়ের সব ছবি মুছে ফেলন, যার জেরে তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠেছিল। তবে অনামিকা নিজেই সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে জানান যে, তারা অত্যন্ত সুখে সংসার করছেন এবং ভক্তদের অনুরোধ করেন কোনো ভিত্তিহীন গুজবে কান না দিতে।