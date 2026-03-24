শ্যুটিংয়ের পর অভিনেতাদের পোশাকগুলির কী ব্যবস্থা করা হয় জানেন? দেখে নিন

    শ্যুটিংয়ের পর অভিনেতাদের পোশাকগুলির কী ব্যবস্থা করা হয় জানেন? দেখে নিন

    বলিউড ছবিতে তারকাদের পোশাক দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। সাধারণ দৃশ্য থেকে শুরু করে বিশেষ গান পর্যন্ত, তারকাদের পোশাক যত্ন সহকারে ডিজাইন করা হয়। প্রায়শই, তাঁদের পোশাক নতুন ট্রেন্ড তৈরি করে এবং অন্যরা তা অনুকরণ করেন। কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে সিনেমার পর তাঁদের পোশাকগুলোর কী হয়?

    Mar 24, 2026, 20:06:14 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড ছবিতে তারকাদের পোশাক দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। সাধারণ দৃশ্য থেকে শুরু করে বিশেষ গান পর্যন্ত, তারকাদের পোশাক যত্ন সহকারে ডিজাইন করা হয়। প্রায়শই, তাঁদের পোশাক নতুন ট্রেন্ড তৈরি করে এবং অন্যরা তা অনুকরণ করেন। কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে সিনেমার পর তাঁদের পোশাকগুলোর কী হয়? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

    শ্যুটিংয়ের পর অভিনেতাদের পোশাকগুলির কী ব্যবস্থা করা হয় জানেন? দেখে নিন

    উল্লেখ্য যে, প্রযোজনা সংস্থাগুলো অভিনেতাদের সাজসজ্জার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। প্রতিবেদন অনুসারে, কখনও কখনও শ্যুটিং শেষ হয়ে গেলে পোশাকগুলো কেবল বাক্সে ভরে রাখা হয়। এরপর সেগুলো অন্য কোনও চলচ্চিত্রে নতুন নকশা ও আঙ্গিকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

    প্রখ্যাত স্টাইলিস্ট ও কস্টিউম ডিজাইনার অক্ষয় ত্যাগী বলেন, ‘’এই পোশাকগুলো সাধারণত পুনঃব্যবহার এবং নতুন লুক তৈরির জন্য ইনভেন্টরিতে সংরক্ষণ করা হয়। এগুলো হয়তো প্রধান চরিত্রে ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু ভিড়ের দৃশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

    যশ রাজ ফিল্মসের কস্টিউম ডিজাইনার আয়েশা খান্না একটি সাক্ষাৎকারে জানান যে, 'কাজরা রে' গানে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন যে পোশাকটি পরেছিলেন, সেটিই ব্যান্ড বাজা বারাত' ছবিতে একজন ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সারও পরেছিলেন। পোশাক দুটি মিলিয়ে-মিশিয়ে পরা হয়েছিল এবং তাই কারও নজরে পড়েনি।

    কিছু তারকাকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কয়েকটি পোশাক বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিছু তারকা এটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেন। ডিজাইনার অক্ষয় বলেছিলেন, 'দীপিকা পাডুকোন 'ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবিতে তাঁর চরিত্র নয়নার চশমা রেখে দিয়েছিলেন। ঋষি কাপুরও শ্যুটিংয়ের পর তাঁর অনেক চরিত্রের সোয়েটার সংগ্রহ করতেন।'

    অনেক বিখ্যাত ডিজাইনারও স্মৃতি হিসেবে নিজেদের ডিজাইন করা পোশাক নিজের কাছে রেখে দেন। দাতব্য উদ্দেশ্যে অনেক পোশাক নিলামে তোলা হয়। 'জিনে কে হ্যায় চার দিন' গানে সলমন খানের ব্যবহৃত তেল নিলামে ১.৪২ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। তবে, এই টাকা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করা হয়েছিল। 'রোবট' ছবিতে ব্যবহৃত ঐশ্বর্য এবং রজনীকান্তের পোশাকও নিলামে তোলা হয়েছিল এবং সেই অর্থও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করা হয়েছিল।

