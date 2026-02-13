Amitabh-Abram: জানেন কি, শাহরুখের ছোট ছেলে আব্রাম খান নিশ্চিত ছিল যে, অমিতাভ বচ্চনই তার ঠাকুরদা! পিছনে আছে বড় কারণও
শাহরুখ খানের ছোট ছেলে একসময় ভাবত অমিতাভ বচ্চনই তাঁর দাদু। এর পিছনের কারণও অবাক করবে আপনাকে।
সন্তানদের নিয়ে কথা বলতে বড্ড পছন্দ করেন শাহরুখ খান। তিন সন্তানকেই রাখেন আদরে। যদিও সুহানা আর আরিয়ান এখন প্রাপ্তবয়স্ক। দুজনেই কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত, তবে ছোট সন্তান আব্রামের কাছে কিন্তু বাবা-মা-ই তাঁর পৃথিবী। শাহরুখও মাঝে মাঝে ছোট ছেলেকে নিয়ে বেশ মজার মজার আদুরে তথ্য শেয়ার করে থাকেন।
দুবাইতে ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ জানিয়েছিলেন, কীভাবে বাড়িতে সন্তানরা তাঁকে নিয়ে মস্করা করে। কিং খান জানান যে, আরিয়ান তো মাঝে মাঝে তাঁকে দেখে বলে ওঠেন, ‘শাহরুখ খান… ওহ মাই গড। তারকা এখানে…’ আর এতে সুহানা যোগ করেন, ‘বিগ স্টার’, অর্থাৎ বড় তারকা। এমনকী, অভিনেতার দাবি তিনি যখনই সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করেন, তখনই নাকি তাঁর ছেলেরা তাঁকে ‘শাহরুখ’ বলে ব্যঙ্গ করে। এমনকী, ছোট ছেলেকে যখন কখনো বকা দিতে যান শাহরুখ খান, তখন আব্রামও নাকি হাসিতে ফেটে পড়ে। অর্থাৎ, খান বাড়িতে ভয়ের কোনো জায়গাই নেই, শুধুই মজা।
তবে এই অমিতাভতে নিজের ‘দাদু’ ভাবার গল্পটা কিন্তু আরও মজাদার। ২০১৮ সালে শেয়ার করা একটি পুরনো ইনস্টাগ্রাম পোস্টে যা প্রকাশ করেছিলেন বিগ বি। 'কভি খুশি কভি গম'-এ শাহরুখের বাবার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আব্রাম ভেবেই নিয়েছিলেন যে, অমিতাভই তাঁর ঠাকুরদা। এমনকী, খুদের মনে এমন প্রশ্নও জেগেছিল যে, কেন অমিতাভ তাঁদের সঙ্গে থাকেন না! আরাধ্যা বচ্চনের জন্মদিনের পার্টিতে যখন দুজনের দেখা হয়েছিল তখন এই ‘মিষ্টি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের’ কথা প্রকাশ্যে আসে।
এরপর এই পোস্টে কমেন্টও করেছিলেন শাহরুখ খান। তিনি মজা করে অমিতাভকে তাঁর সন্তান আব্রামের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর অনুরোধ করেছিলেন। মজা করে বলেছিলেন যে বিগ বি-র উচিত প্রতি শনিবার করে আব্রামের সঙ্গে থাকা। কারণ ছোট ছেলেটির আইপ্যাডে কিছু মজার গেম রাখা আছে। এমনকী ছোট ছেলের সঙ্গে আব্রামে ডুডল জাম্প খেলারও পরামর্শ দেন শাহরুখ খান।
কাজের সূত্রে, এরপর শাহরুখ খানকে দেখা যাবে কিং সিনেমাতে। যাতে রয়েছেন মেয়ে সুহানা খানও। ২০২৭ সালে সিনেমাটি হলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।