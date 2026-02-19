Edit Profile
    মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, ICU-তে সলমনের বাবা, সেলিমের হল ডিএসএ প্রসিডিউর, কী এটি?

    ৯১ বছর বয়সী সেলিম খানের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। তবে ওপেন ব্রেইন সার্জারি  নয়. ডিএসএ প্রোসিডিওরের মাধ্যমে সলমনের বাবার রোগ নির্ণয় করল চিকিৎসকরা। 

    Published on: Feb 19, 2026 7:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউড সুপারস্টার সলমান খানের বাবা এবং বর্ষীয়ান চিত্রনাট্যকার সেলিম খান বর্তমানে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁর ওপর ডিএসএ (DSA) নামক একটি বিশেষ মেডিকেল প্রসিডিউর সম্পন্ন করেছেন।

    মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, ICU-তে সলমনের বাবা, সেলিমের হল ডিএসএ প্রসিডিউর, কী এটি? (PTI)
    মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, ICU-তে সলমনের বাবা, সেলিমের হল ডিএসএ প্রসিডিউর, কী এটি? (PTI)

    সেলিম খানের চিকিৎসক ডক্টর জলীল পার্কার জানিয়েছেন যে, প্রবীণ এই ব্যক্তিত্বের মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণ (Minimal Brain Hemorrhage) ধরা পড়ার পর এই পরীক্ষাটি করা হয়। এটি কোনও সার্জারি নয়, বরং এক ধরণের রোগ নির্ণয়।

    ডিএসএ (DSA) প্রসিডিউর কী?

    ডিএসএ-এর পুরো নাম হলো ডিজিটাল সাবট্র্যাকশন এনজিওগ্রাফি (Digital Subtraction Angiography)। এটি একটি অত্যন্ত উন্নত এবং নির্ভুল ইমেজিং প্রযুক্তি, যা মূলত রক্তনালীগুলোর জটিল সমস্যা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

    কীভাবে কাজ করে এই পদ্ধতি?

    ১. নালীর প্রতিচ্ছবি: এটি এক ধরণের হাই-কোয়ালিটি এক্স-রে। এতে একটি বিশেষ 'ডাই' (Contrast Dye) নালীর ভেতর প্রবেশ করানো হয়।

    ২. কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি: কম্পিউটারের সাহায্যে হাড় বা অন্যান্য টিস্যুগুলোকে ছবি থেকে ডিজিটাল উপায়ে সরিয়ে দেওয়া হয় (Subtract করা হয়), ফলে কেবল রক্তনালীগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

    ৩. শনাক্তকরণ: রক্তনালীতে কোনো ব্লকেজ আছে কি না, রক্তনালী সরু হয়ে গিয়েছে কি না (Stenosis), কিংবা কোনো ছিদ্র বা রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না— তা এই পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে।

    কেন সেলিম খানের ওপর এটি করা হলো?

    চিকিৎসকদের মতে, সেলিম খানের উচ্চ রক্তচাপ এবং মস্তিষ্কে মৃদু রক্তক্ষরণের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় এই পরীক্ষাটি জরুরি ছিল। তাঁর মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন ঠিক আছে কি না বা নতুন করে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না, তা জানতেই এই ডিএসএ করা হয়।

    চিকিৎসকরা স্পষ্ট করেছেন যে, এটি কোনো ওপেন ব্রেন সার্জারি নয়। এটি কেবল একটি আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি।

    ৯১ বছর বয়সী সেলিম খানকে নিরাপত্তার খাতিরে ভেন্টিলেশনে রাখা হলেও বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকদের একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি টিম সার্বক্ষণিক তাঁর তদারকি করছেন। আশা করা হচ্ছে, দ্রুতই তাঁকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

    চিকিৎসকের মতে, সেলিম খানের বয়স বেড়ে গেছে, তাই তার সেরে উঠতে সময় লাগবে। সেলিম খানকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরপরই সঞ্জয় দত্ত ও জিশান সিদ্দিকি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লীলাবতী হাসপাতালে যান। খান পরিবারের প্রায় সব সদস্যকে হাসপাতালের বাইরে দেখা গেছে।

