Shreya Ghoshal Fees: কনসার্টে গাইতে এত্ত কোটি টাকা নেন শ্রেয়া ঘোষাল! টাকার অঙ্ক মাথা ঘুরিয়ে দেবে

Shreya Ghoshal Fees: কনসার্টে গাইতে এত্ত কোটি টাকা নেন শ্রেয়া ঘোষাল! টাকার অঙ্ক মাথা ঘুরিয়ে দেবে
রেডিটের একটি থ্রেড থেকে ফাঁস হওয়া তথ্য অনুযায়ী, শ্রেয়া ঘোষাল-এর পারিশ্রমিক নিয়ে ইন্টারনেটে এখন এক নতুন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বিতর্ক কেবল টাকার অঙ্ক নিয়ে নয়, বরং ভারতীয় সঙ্গীত জগতে নারী ও পুরুষ শিল্পীদের পারিশ্রমিকের বৈষম্য (Pay Gap) নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গীত সাম্রাজ্যের অঘোষিত রানি শ্রেয়া ঘোষাল। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট দাবি করেছে যে, একটি লাইভ পারফরম্যান্স বা কনসার্টের জন্য শ্রেয়া প্রায় ১.৬৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। এই খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনদের মধ্যে হইচই। লতা মঙ্গেশকর পরবর্তী জমানায় নিজের আলাদা স্থান করে নিয়েছেন শ্রেয়া। সুরের উপর তাঁর দখল মুগ্ধ করে।
তেলঙ্গানা গদ্দর ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস (Telangana Gaddar Film Awards)-এর একটি কথিত ‘আর্টিস্ট এক্সপেন্স শিট’ বা শিল্পীদের খরচ সংক্রান্ত তালিকা সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ওই অনুষ্ঠানের জন্য শ্রেয়া ঘোষাল ১.৬৫ কোটি টাকা ফি নিয়েছেন। এই তথ্যটি সামনে আসতেই নেটিজেনদের একাংশ দাবি করছেন, শ্রেয়ার মতো একজন কিংবদন্তি গায়িকা আসলে তাঁর যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম টাকা নিচ্ছেন।
প্লেব্যাক সিঙ্গারদের আয়ের উৎস:
রেডিট ব্যবহারকারীদের মতে, ভারতের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজকরা প্লেব্যাক সিঙ্গারদের (নেপথ্য গায়ক) অত্যন্ত সামান্য পারিশ্রমিক দেন। অনেক ক্ষেত্রে নামী গায়কদেরও একটি গানের জন্য নামমাত্র টাকা দেওয়া হয়। তাই লাইভ শো বা কনসার্টই হলো তাঁদের আয়ের আসল জায়গা। একজন ইউজার লিখেছেন: ‘প্রযোজকরা প্লেব্যাক সিঙ্গারদের যোগ্য় দাম দেন না। এভাবেই তাঁরা আসলে উপার্জন করেন। তাই একে কোনোভাবেই ‘ওভারচার্জিং’ বলা যায় না।’
পারফরম্যান্সের মান ও তুলনা:
অনুষ্ঠানটি যারা দেখেছেন, তাঁদের দাবি— শ্রেয়া মঞ্চে সবকটি তেলুগু হিট গান গেয়ে দর্শক মাত করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নিঁখুত পারফরম্যান্সের তুলনায় ১.৬৫ কোটি টাকা একেবারেই বেশি নয়। অন্য একজন ভক্ত তুলনা টেনে বলেছেন: ‘একজন সাধারণ মানের শিল্পী যদি একটি অনুষ্ঠানের জন্য ৩০-৪০ লাখ টাকা নিতে পারেন, তবে শ্রেয়া ঘোষালের মতো বিশ্বখ্যাত শিল্পীর ১.৬৫ কোটি টাকা তো অনেক কম!’
লিঙ্গ বৈষম্যের ছায়া:
এই থ্রেডটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছে— ভারতীয় নারী কণ্ঠশিল্পীরা যতই জনপ্রিয় হোন না কেন, পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় তাঁরা এখনও কম পারিশ্রমিক পান। অরিজিৎ সিং বা অন্যান্য পুরুষ সুপারস্টাররা যেখানে লাইভ শো-এর জন্য কয়েক কোটি টাকা দাবি করেন, সেখানে শ্রেয়ার মতো উচ্চতার একজন শিল্পী কেন কম পাচ্ছেন, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে।
নেটিজেনদের এককাট্টা সমর্থন:
অধিকাংশ নেটিজেন একমত যে, শ্রেয়া ঘোষাল বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম ‘গ্লোবাল আইকন’। তাঁর কণ্ঠের যে মাধুর্য এবং গানের যে বৈচিত্র্য, তাতে তাঁর পারিশ্রমিক আরও বেশি হওয়াই উচিত। কেউ আবার বলেছেন, হয়ত এটা আগাম বুকিং-এর অর্থ। বাস্তবে হয়ত এর চেয়ে বেশি টাকাই শ্রেয়া ঘোষাল। গায়িকা নিজে অবশ্য় এই নিয়ে স্পিকটি নট।
