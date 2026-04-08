Dolon Roy: 'খুব অসহায় লাগছে...', রাহুলকে বলা কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় মন খারাপ দোলনের
রাহুলকে যারা সবথেকে কাছ থেকে দেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দোলন রায়। রাহুলকে ছোট ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতেন তিনি আর তাই রাহুলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও যেন কিছুই মেনে নিতে পারছেন না অভিনেত্রী।
Dolon Roy remembers Rahul Banerjee: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যেন সকলের স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসছে একের পর এক গল্প। এই মানুষটির সঙ্গে যারা একটা দিনও সময় কাটিয়েছেন, তারাও যেন গল্প করে বলছেন রাহুলের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের কথা। রাহুলের মৃত্যুর আঘাত সব থেকে বেশি পেয়েছেন তারাই, যারা বহু বছর ধরে রাহুলকে দেখেছেন, চিনেছেন।
রাহুলকে যারা সবথেকে কাছ থেকে দেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দোলন রায়। রাহুলকে ছোট ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতেন তিনি, আর তাই রাহুলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও যেন কিছুই মেনে নিতে পারছেন না অভিনেত্রী।
মনের দুঃখের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাই শেয়ার করেছেন দোলন যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘কান্না পাচ্ছে। একটু সহজ কথা বলতে চাই। যা তোকে বলব বলব করে আর বলাই হল না। সেদিন তুই যাচ্ছিস হরগৌরী পাইস হোটেলের সেটে আর আমি টুম্পার সেটে। যে কথাটা অর্ধেক শুনে তুই উৎফুল্ল হয়েছিলি, সেটা তো আর শেষ হল না। খুব অসহায় লাগছে। এ তো আর কাউকেই বলতে পারব বলে এখন ভাবতে পারছি না রে ভাই।’
অভিনেত্রীর কথায় স্পষ্ট, তিনি নিজের জীবনের এমন কিছু ভালো মুহূর্তের কথা রাহুলের সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছিলেন বা অর্ধেক শেয়ার করেছিলেন যেটা অন্য কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন না তিনি। দোলন রায়ের এই পোস্ট দেখেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি রাহুলকে কতটা নিজের বলে মনে করতেন।
দোলন রায় টলি ইন্ডাস্ট্রির বহু পুরনো একজন অভিনেত্রী। তবে বর্তমান সময়ে অভিনেত্রীকে বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায় ছোট পর্দায় অভিনয় করতে। ব্যক্তিগত জীবনে ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি অভিনেতা দীপঙ্কর দে-কে বিয়ে করেছিলেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে দোলনের বয়সের ব্যবধান প্রায় ২৬ বছর, তাই এই বিয়ে নিয়ে বহু কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল দোলনকে।
