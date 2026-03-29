'আমি জাস্ট উন্মাদ হয়ে গিয়েছি...', আচমকা কী হল দোলন রায়ের? কেন এ কথা বললেন তিনি?
গত ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল অভিনেত্রী দোলন রায়ের জন্মদিন। আর পাঁচটা মানুষের মতো তিনিও এই বিশেষ দিনটি নিয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় অভিনেত্রীর মা হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে দিনটি উদযাপন করতে পারেননি তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজের সেই মন খারাপের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন অভিনেত্রী।
এবার আবার অভিনেত্রী এমন একটি পোস্ট করলেন, যা দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হতেই পারে যে কোনও কারণে দোলনের মন খারাপ। কী লিখেছেন অভিনেত্রী? খুব সম্প্রতি দোলন একটি পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমি জাস্ট উন্মাদ হয়ে গিয়েছি।’
কিন্তু যদি শুধু এইটুকু শব্দ দেখা হয় তাহলে মনে হতেই পারে যে অভিনেত্রী কোনও কারনে বিরক্ত কিন্তু গোটা পোস্ট দেখলে বোঝা যাবে তিনি কেন এ কথা লিখেছেন। অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘কাল ছুটি। আজ সেলিব্রেট করলাম নিজের সঙ্গে। অসম্ভব একটা ভালো ছবি দেখলাম। প্রজাপতি ২। প্রজাপতির ১ ও দেখেছি। আমি জাস্ট উন্মাদ হয়ে গিয়েছি এত ভালো ছবি দেখে।’
অভিনেত্রীর গোটা পোস্ট দেখলে বোঝাই যাচ্ছে তিনি দুঃখের সঙ্গে নয় বরং আনন্দের সঙ্গে ‘উন্মাদ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, গত বছর ২৫ ডিসেম্বর ‘প্রজাপতি ২’ বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল তবে খুব সম্প্রতি জি ৫ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসেছে এই সিনেমাটি তাই অনেকেই বাড়িতে বসেই ছবিটির আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন।
দোলন রায় প্রসঙ্গে
দোলন রায় টলি ইন্ডাস্ট্রির বহু পুরনো একজন অভিনেত্রী। তবে বর্তমান সময়ে অভিনেত্রীকে বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায় ছোট পর্দায় অভিনয় করতে। ব্যক্তিগত জীবনে ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি অভিনেতা দীপঙ্কর দে-কে বিয়ে করেছিলেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে দোলনের বয়সের ব্যবধান প্রায় ২৬ বছর, তাই এই বিয়ে নিয়ে বহু কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল দোলনকে।
প্রজাপতি ২ প্রসঙ্গে
দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তীর কেমিস্ট্রি বারবার সকলকে মুগ্ধ করেছে তাই ‘প্রজাপতি’ ছবির ব্যাপক সাফল্যের পর ‘প্রজাপতি ২’ ছবিতেও এই জুটিকে আরও একবার ভালোবাসা দেন দর্শকরা। মিঠুন এবং দেব ছাড়া সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন কাঞ্চন মল্লিক, খরাজ মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা আঢ্য, জ্যোতির্ময়ী কুন্ডু এবং ইধিকা পাল। সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন শিশু শিল্পী অনুমেঘা কাহালি।