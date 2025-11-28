Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সাত সকালেই থানায় হাজির ডোনা, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন তিনি?

    হাতের কাছে স্মার্টফোন এবং যথেচ্ছ ইন্টারনেট থাকার কারণে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনও সময় যে কোনও ব্যক্তিকে খুব সহজে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। অন্য তারকাদের মতই সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার হেনস্থার শিকার হতে হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে।

    Published on: Nov 28, 2025 1:43 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হাতের কাছে স্মার্টফোন এবং যথেচ্ছ ইন্টারনেট থাকার কারণে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনও সময় যে কোনও ব্যক্তিকে খুব সহজে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। অন্য তারকাদের মতই সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার হেনস্থার শিকার হতে হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে।

    সাত সকালেই থানায় হাজির ডোনা
    সাত সকালেই থানায় হাজির ডোনা

    সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করার জন্য বুধবার সন্ধ্যায় ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ পত্নীর অভিযোগের উপর ভিত্তি করে অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছে পুলিশ।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    ঠিক কী ঘটেছে?

    পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি নাচের অনুষ্ঠান ঘিরে কুমন্তব্য করা হয় তাঁকে। একটি বিশেষ ফেসবুক পেজ থেকে ডোনার বিরুদ্ধে বেশ কিছু কুরুচিকর মন্তব্য ভেসে আসতে দেখা যায় যার ফলে এই পদক্ষেপ তুলতে বাধ্য হন ডোনা।

    ডোনার অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি গত ৪৫ বছর ধরে নাচের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন স্টাইলের নাচ করেন তিনি দেশে এবং বিদেশে। ওড়িশি নৃত্যের অনুষ্ঠান করেন বিশ্বের একাধিক দেশে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে তাঁকে বডি শেমিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে, তা দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ নৃত্যশিল্পী।

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    অনলাইনে অযথা এবং অন্যায় ভাবে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রের সঙ্গে ওই পোষ্টের বিভিন্ন স্ক্রিনশট পুলিশের কাছে তুলে দেন ডোনা। ওই ফেসবুক সংক্রান্ত একটি মোবাইল নম্বরও পুলিশের কাছে দেন তিনি।

    ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয়ে গিয়েছে তদন্ত। ফেসবুক পেজ এবং মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরেই শুরু হয়েছে অপরাধীদের খোঁজ। দোষীদের গ্রেফতার করে উচিত শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ডোনা।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীময়ী চট্টরাজ ঠিক একইভাবে উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে তাঁদের দুজনকে এবং সন্তানকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছিল, তাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল বলে মনে করেছিলেন এই তারকা দম্পতি।

    News/Entertainment/সাত সকালেই থানায় হাজির ডোনা, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন তিনি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes