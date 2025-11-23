বাড়ি থেকে উদ্ধার টলিউডের জনপ্রিয় চিত্রগ্রাহকের ঝুলন্ত দেহ! ৪০-এ শেষ হল পথ চলা

বাড়ি থেকে উদ্ধার টলিউডের জনপ্রিয় চিত্রগ্রাহকের ঝুলন্ত দেহ! ৪০-এ শেষ হল পথ চলা
মাত্র ৪০-এ প্রয়াত টলিউডের জনপ্রিয় চিত্রগ্রাহক সৌম্যদীপ্ত গুইন। তবে তিনি ভিকি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বহু জনপ্রিয় পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর কসবার বাড়িতে থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।
মাত্র ৪০-এ প্রয়াত টলিউডের জনপ্রিয় চিত্রগ্রাহক সৌম্যদীপ্ত গুইন। তবে তিনি ভিকি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বহু জনপ্রিয় পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর কসবার বাড়িতে থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।
তিনি প্রেমেন্দ্র বিকাশ চাকির দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন। পরিচালক প্রেমেন্দুবিকাশ চাকীর সঙ্গেও দীর্ঘ ১৫ বছর কাজ করেছেন প্রয়াত চিত্রগ্রাহক। শোনা গিয়েছে বেশ কিছু দিন ধরে অবসাদে ভুগছিলেন চিত্রগ্রাহক। রাজা চন্দর পরিচালিত ‘হালুম’ ছবিতে চিত্রগ্রাহক হিসেবে যুক্ত ছিলেন সৌম্যদীপ্ত। তাঁর সঙ্গে করেছেন বহু কাজ। এই প্রসঙ্গে রাজা TV9 বাংলাকে বলেন, ‘কেবারেই আমার তা মনে হয় না। নিয়মিত কাজ করত। আমার ৮০ শতাংশ কাজের চিত্রগ্রাহকই ছিল ভিকি। ও প্রথম সহ-চিত্রগ্রাহক থেকে যে চিত্রগ্রাহক হল আমার ছবির হাত ধরেই। পর পর কাজ করে গিয়েছে। ওকে আমার ডান হাত বলা যেতে পারে। আমার জীবনের অন্যতম কাছের টেকনিশিয়ান ভাই-বন্ধু চলে গেল। ওর মধ্যে কখনও মানসিক অবসাদ লক্ষ্য করিনি।’
শোনা যাচ্ছে কাজ নিয়েই খুব সম্ভবত অবসাদ ছিলেন তিনি। ভিকির স্ত্রী এবং এক শিশুকন্যা রয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কীভাবে এই মৃত্যু হল? কেন এই মৃত্যু তার পুরোটাই তদন্ত করছে পুলিশ৷ জানা গিয়েছে ফেডারেশন নির্ধারিত ১৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হবে ভিকির পরিবারের হাতে।
তবে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু মানতে পারছে না সিনেপাড়া। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর টলিপাড়ার অনেকেই অবাক হন। তাঁরা চিত্রগ্রাহককে শোকজ্ঞাপন করছেন। তবে তাঁর অবসাদের কারণ কী তা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি।
News/Entertainment/বাড়ি থেকে উদ্ধার টলিউডের জনপ্রিয় চিত্রগ্রাহকের ঝুলন্ত দেহ! ৪০-এ শেষ হল পথ চলা