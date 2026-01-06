Parineeta Update: গোপালের মৃত্যু TRP বাড়ানোর ছক! দ্রোণের বিদায় মানতে পারছে না পরিণীতা ভক্তরা

Parineeta Update: গোপালের মৃত্যু TRP বাড়ানোর ছক! দ্রোণের বিদায় মানতে পারছে না পরিণীতা ভক্তরা
Parineeta Update: রুক্মিণী-গোপালের জুটি ভাঙলো, দ্রোণের চরিত্রের মৃত্যু পর্দায়। মেনে নিতে পারছে না ভক্তরা।
সিঁথির সিঁদুর মুছল রুক্মিণীর। চিরতরে বিদায় নিল গোপাল। জি বাংলার পরিণীতা ধারাবাহিকে মোড় ঘোরানো ট্র্যাক। এক বছর ধরে এই মেগা সিরিয়ালের প্রিয় পাত্র গোপাল। রুক্মিণীর সঙ্গে তাঁর বিয়েটা হাসিমুখে হয়নি, কিন্তু পরবর্তীতে এই জুটির রোম্য়ান্সই নজর কেড়েছে দর্শকদের। পারুল-রায়ানের বাইরে দর্শকদের প্রিয় জুটি হয়ে উঠেছেন গোপাল-রুক্মিণী। কিন্তু আচমকাই চোখের জলে বিদায় নিলেন অভিনেতা দ্রোণ।
যা পরিণীতা প্রেমীদের জন্য এক বড় ধাক্কা। ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের অন্যতম প্রাণভোমরা ‘গোপাল’ চরিত্রটির অবসান ঘটল। কাহিনীর প্রয়োজনে গোপালের মৃত্যু হয়েছে যা দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের কান্নার রোল পড়ে গিয়েছে। আর এই ট্র্যাজিক মোড়ের মাধ্যমেই অভিনেতা দ্রোণ মুখোপাধ্যায়ের এই সফরের ইতি ঘটল।
ধারাবাহিকের সাম্প্রতিক পর্বে দেখা গিয়েছে, পরিবারের স্বার্থে এবং গল্পের নাটকীয় মোড় ঘোরাতে গোপাল প্রাণ হারান। শ্যুটিং ফ্লোরে শেষ দৃশ্যটি করার সময় অভিনেতা দ্রোণ নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তার চলে যাওয়া কেবল গল্পের নায়িকার জন্য নয়, বরং পর্দার ওপারের হাজার হাজার দর্শকের কাছেও এক বড় ধাক্কা।
সিরিয়াল থেকে বিদায় নেওয়ার পর দ্রোণ তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একাধিক ফ্যান পোস্ট শেয়ার করেছেন। যা দেখে স্পষ্ট গোপাল চরিত্রটি তাঁর হৃদয়ের খুব কাছের ছিল।
দর্শকদের প্রতিক্রিয়া
সোশ্যাল মিডিয়ায় দর্শকরা এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না। অনেকের মতে, ‘গোপাল ছাড়া পরিণীতা অসম্পূর্ণ।’ কেউ কেউ দাবি তুলেছেন যাতে কোনো অলৌকিক উপায়ে গোপালকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। অভিনেতা সুব্রত গুহ রায়ই প্রথম ফাঁস করেছিলেন দ্রোণের চলে যাওয়ার খবর। তিনি সোশ্য়াল মিডিয়ায় দ্রোণের অসুস্থ হয়ে পড়ার দৃশ্যের নেপথ্যের ছবি ফাঁস করে লেখেন, ‘জানি এটা অভিনয় তবুও…’। পরিণীতা ভক্তদের অনেকেই ক্ষুব্ধ গল্পে এই টুইস্ট দেখে। গত সপ্তাহে সেরা তিন থেকে ছিটকে গিয়েছে এই মেগা। তাই টিআরপি হাঁকাতেই এই ছক মনে করছে তাঁরা। যদিও অনেকের চোখেই গোপাল এই সিরিয়ালের অন্যতম মুখ্য চরিত্র, তাঁর চলে যাওয়া গল্পের জন্য বড় ধাক্কা হবে।
দ্রোণের আগামী পরিকল্পনা
যদিও ‘পরিণীতা’ থেকে তিনি বিদায় নিলেন, তবে টলিপাড়ার খবর অনুযায়ী, দ্রোণের হাতে ইতিমধ্যেই নতুন কিছু বড় প্রজেক্টের প্রস্তাব রয়েছে। খুব শীঘ্রই হয়তো অন্য কোনো চরিত্রে তাকে আবার ছোটপর্দায় বা ওটিটি-তে দেখা যাবে।