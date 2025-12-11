দুই প্রাক্তন ধরলেন হাত! মোহরের প্রাক্তনকে বিয়ে করলেন দুর্নিবারের ১ম বউ মিনাক্ষী, আজই রিসেপশন

দুই প্রাক্তন ধরলেন হাত! মোহরের প্রাক্তনকে বিয়ে করলেন দুর্নিবারের ১ম বউ মিনাক্ষী, আজই রিসেপশন
মোহর-দুর্নিবারের প্রাক্তন বসেছেন বিয়ের পিঁড়িতে। আর আজই তাঁদের রিসেপশন। অর্থাৎ দুই প্রাক্তনকে মিলিয়ে দিল বর্তমান।
দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন গায়ক দুর্নিবার সাহা-র প্রাক্তন স্ত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তবে আসল চমক লুকিয়ে আছে পাত্রে। মীনাক্ষী পাত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন হৃতজিৎ রায়চৌধুরিকে। আর এই হৃতজিৎ হলেন দুর্নিবারের বর্তমান স্ত্রী মোহর ওরফে ঐন্দ্রিলার প্রাক্তন প্রেমিক। অর্থাৎ মোহর-দুর্নিবারের প্রাক্তন বসেছেন বিয়ের পিঁড়িতে।
সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন আগেই নাকি বিয়ে সেরে ফেলেছেন হৃতজিৎ এবং মীনাক্ষী। আর বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ একটি রিসেপশনও দিচ্ছেন তাঁরা। তবে দুজনে যে প্রেমে পড়েছেন, তা ঘুণাক্ষরেও কাওকে টের পেতে দেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একে-অপরকে তাঁরা ফলো করলেও, একসঙ্গে কোনো ছবিই নেই।
হৃতজিৎ কলকাতারই এক নামী প্রযোজনা সংস্থায় চাকরিরত। মূলত ছবির কালার কারেকশনের মতো গুরুতর দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। আর প্রসেনজিতের আপ্ত সহায়ক মোহরের সঙ্গে প্রেম নিয়েও একসময় বেশ চর্চায় ছিলেন তিনি।
দুর্নিবার সাহা এবং মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক বিয়ে হয়েছিল ২০২১ সালের গোড়ার দিকে। যদিও এর আগেই তাঁরা রেজিস্ট্রি করে ফেলেছিলেন, একসঙ্গে সংসারও করছিলেন। মীনাক্ষীকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন দুর্নিবার। কিন্তু ওই যে– ‘চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়’। সামাজিক বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সমস্যা শুরু। আলাদা হয় ছাদ। এরপর ২০২৩ সালে মোহর অর্থাৎ ঐন্দ্রিলাকে বিয়ে করেন দুর্নিবার। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁদের এক পুত্র সন্তানও রয়েছে।
প্রাক্তনের বিয়ের পর, তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কম কটাক্ষ করেননি মিনাক্ষী। দুর্নিবারের নাম না করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আসত সব। একটি পোস্টে যেমন লেখা ছিল, ‘জীবনে রণবীর সিংয়ের আগমনে জন্য রণবীর কাপুরকে যেতে দিতে হয়’।