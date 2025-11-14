Dwaipayan-Payel: বিয়ের বয়স ১২, ভাঙছে টেলিপাড়ার জনপ্রিয় জুটি পায়েল-দ্বৈপায়নের সংসার? কেন রটল এমন?

টলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি জুটির মধ্যে অন্যতম হলেন দ্বৈপায়ন দাস ও পায়েল দে। দুজনের ১২ বছরের সংসার। তবে হঠাৎই আসছে বিয়ে ভাঙার খবর। হঠাৎ কী হল? এমনিতেই বিগত কয়েকদিন ধরে একাধিক সম্পর্ক ভাঙার খবর উঠে এসেছে টলিউড থেকে। তারই মাঝে দ্বৈপায়ন ও পায়েলের নাম জড়ানোয় রীতিমতো বিস্ময়ে এই জুটির অনুরাগীরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখলে দেখা যায়, এখন আর পায়েলকে দ্বৈপায়নের ভিডিও বা ভ্রমণ ব্লগে দেখা যাচ্ছে না। বরং একাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভিনেতা। শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে আরও ২০২৪ সালের এপ্রিলের পর থেকে তাঁদের একসঙ্গে কোনো ছবি আর নেই সোশ্যাল মিডিয়ায়। ব্যস তার থেকেই শুরু দাম্পত্য ভাঙার খবর।
‘একদিন প্রতিদিন’, ‘দুর্গা’, ‘বেহুলা’র মতো সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন পায়েল। টেলি জগতের পরিচিত মুখ দ্বৈপায়নও৷ এরপর ২০১৯ সালের ৪ এপ্রিল পুত্র সন্তানের জন্ম দেন পায়েল, নাম রাখেন মেরাখ। লাদাখের প্যাংগং নদীর অদূরেই এই গ্রাম৷ সেই গ্রামের নাম থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে ছেলের নাম রাখেন এই দম্পতি৷ আসলে দুজনেই যে ঘুরতে যেতে পছন্দ করেন।
আর এরই মাঝে পায়েলের এক পুরনো সাক্ষাৎকার নতুন করে ভাইরাল। যেখানে অভিনেত্রীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘আমাদের সম্পর্কটা টিকে আছে কারণ আমরা খুব ভালো বন্ধু। যদি কোনো দিন আলাদা হয়ে যাই, তবুও কাদা ছোড়াছুড়ি করব না। সারাজীবন বন্ধু হিসেবেই একে অপরের পাশে থাকব। সম্পর্ক ভাঙা মানেই যে তিক্ততা হবে, তা আমি মনে করি না।’
এখন পায়েল ও দ্বৈপায়ন সত্যিই বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন, নাকি এসব সবই ভক্ত মনের অলীক জল্পনা, সে উত্তর দেবে সময়।