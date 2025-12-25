Edit Profile
    একজন টেনেটুনে বিএ, আরেক জনের লেখাপড়া ১২ ক্লাসেই শেষ! খুশি-জাহ্ববী, অর্জুন-অংশুলা, বনির কোন সন্তান সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত

    ২ বিয়ে থেকে চার সন্তান বলিউডের খ্যাতনামা প্রযোজক বনি কাপুরের। তিন জন কাজ করছেন বলিউডে। জানেন কি, জাহ্নবী থেকে খুশি, অংশুলা, অর্জুন, কে কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

    Published on: Dec 25, 2025 9:30 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের অন্যতম সেরা প্রযোজক বনি কাপুর। ফিল্মি পরিবার থেকেই এসেছেন তিনি। তাঁর পরিবারের সিংহভাগ সদস্যই কাজ করছেন সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে। ১৯৮৩ সালে মোনা শৌরি কাপুরকে বিয়ে করেছিলেন বনি কাপুর। এই বিয়ে থেকে তাঁর দুই সন্তান হয়, অর্জুন ও অংশুলা কাপুর। তবে বিবাহিত বনি প্রেমে পড়েন শ্রীদেবীর। তখন মেয়ে অংশুলার বয়স বছরখানেক। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে ত্যাগ করে, ১৯৯৬ সালের ২ জুন অভিনেত্রী শ্রীদেবীকে বিয়ে করেন। এই বিয়ে থেকে তাঁর দুই মেয়ে হয়, জাহ্নবী কাপুর ও খুশি কাপুর। একসময় অর্জুন ও অংশুলার সঙ্গে সম্পর্ক বেশ খারাপ ছিল বনির। যদিও বর্তমানে তাঁদের গলায় গলায় ভাব। এমনকী, সৎ বোন জাহ্নবী ও খুশিরও খুব ঘনিষ্ঠ অর্জুন-অংশুলা। যা সবটাই শুরু হয়েছিল শ্রীদেবীর আচমকা মৃত্যুর পর থেকে। কঠিন সময়ে পরিবার একে-অপরের কাছাকাছি আসেন। জানেন কি, বলিউডের এই ভাই-বোনেরা কতদূর পড়াশোনা করেছেন?

    খুশি-জাহ্ববী, অর্জুন-অংশুলার লেখাপড়া কত দূর?
    অর্জুন কাপুর:

    বলিউড কেরিয়ারে এখনও কাঙ্খিত সাফল্য হাতে আসেনি অর্জুন কাপুরের। মুম্বইয়ের আর্য মন্দির স্কুল থেকে লেখাপড়া করেন তিনি। নিজের মুখেই বারবার স্বীকার করে নিয়েছেন মা-বাবা (বনি আর মোনা)-র ডিভোর্সের কারণে স্কুলে নানা ধরনের কথা বলত তাঁকে নিয়ে সহপাঠীরা, যা তাঁকে নিয়ে যায় অবসাদে। দ্বাদশ শ্রেণি অবধি লেখাপড়া করেন অর্জুন।

    অংশুলা কাপুর:

    দাদা অর্জুনের মতো সিনেমার দুনিয়ায় আসেননি অংশুলা। তিনি হৃতিক রোশন এক্সট্রিম কোম্পানির অপারেশনাল ম্যানেজার। কাজ করেন গুগল ইন্ডিয়ার জন্যও। সঙ্গে ফ্যানকাইন্ডের প্রতিষ্ঠাতাও। জুহুর ইকোল মন্ডিয়েল ওয়ার্ল্ড স্কুল থেকে লেখাপড়া করেন প্রথমে। বিএ পাশ করেন নিউ ইয়র্কের বার্নার্ড কলেজ থেকে।

    জাহ্নবী কাপুর:

    শ্রীদেবীর বড় মেয়ে জাহ্নবী ইকোল মন্ডিয়েল ওয়ার্ল্ড স্কুলে পড়াশোনা করেন। ক্লাস টুয়েলভে পেয়েছিলেন ৮৬ শতাংশ। তারপরে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্রাসবার্গ থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম ইনস্টিটিউটে নিয়ে অভিনয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা নেন।

    খুশি কাপুর:

    খুশি পড়েন ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এরপর গ্র্যাজুয়েশন করেন নিউইয়র্ক ফিল্ম অ্যাকাডেমি থেকে।

