    এবার রহস্য জমবে পুরুলিয়ায়! নববর্ষে একেনবাবু দেবেন নতুন গল্প উপহার

    Mar 23, 2026, 19:07:56 IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বছরের শুরুতেই হইচই ঘোষণা করেছিল, প্রতিটি মাসে একটি করে নতুন নতুন গল্প নিয়ে আসবে তারা। ইতিমধ্যেই ৩ মাসে ৩ টি নতুন গল্প মুক্তি পেয়েছে হৈচৈ-এর পর্দায়। এবার ঘোষণা হল ‘একেন বাবু পুরুলিয়া পাকড়াও’ সিরিজের তারিখ।

    এবার রহস্য জমবে পুরুলিয়ায়!

    প্রথম সিরিজ থেকেই একেন বাবু দর্শকদের মনের ভীষণ কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। রাজস্থান হোক অথবা বেনারস, সত্যের সন্ধানে একেন বাবু বারবার পৌঁছে গিয়েছেন ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে। যে বাঙালি একসময় ফেলুদা অথবা ব্যোমকেশ ছাড়া অন্য কোনও গোয়েন্দাকে চিনতো না, সেই বাঙালি এখন একেন বাবুর প্রেমে মত্ত!

    আরও পড়ুন: আবারও অর্ণর পরিচালনায় ধরা দেবেন সোহিনী, এবার কোন অবতারে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?

    খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই এই বছরের শুরুতেই যখন ১২ টি সিরিজের লিস্টে একেন বাবুকে দেখতে পেয়েছিলেন দর্শকরা, তখন থেকেই দিন গুনতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। অবশেষে এবার অপেক্ষার অবসান হল।

    প্রকাশ্যে এল ‘একেন বাবুর পুরুলিয়া পাকড়াও’ সিরিজের প্রথম অফিশিয়াল পোস্টার। পুরুলিয়ার বিখ্যাত চৌ নাচের মুখোশের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন একেন বাবু। মুখে সেই পরিচিত হাসি। পাশে জ্বলজ্বল করে লেখা সিরিজ মুক্তির তারিখ।

    আরও পড়ুন: কলকাতায় এসেই নস্টালজিক কপিল দেব, পা ছুঁয়ে সম্মান জানালেন টলি স্টার দেব

    ১৫ এপ্রিল অর্থাৎ নববর্ষের দিন দর্শকরা উপহার পেতে চলেছে একেন বাবুর নতুন সিরিজ। আবারও নতুন গল্প, রুদ্ধশ্বাস রহস্য, অনবদ্য কিছু পাঞ্চ লাইন এবং অনির্বাণ চক্রবর্তীর দুর্দান্ত অভিনয়।

    ‘একেন বাবু পুরুলিয়া পাকড়াও’ সিরিজের অফিসিয়াল পোস্টার এনে হইচই টিভির তরফ থেকে ক্যাপশনে লেখা, ‘ভেজ খাবার আর কম কথা, কাটবে সময় হাউ? ফিরছে আবার একেন বাবু, নিয়ে পুরুলিয়া পাকড়াও!’

    জয়দীপ ভট্টাচার্য পরিচালিত এই সিরিজে অনির্বাণ ছাড়াও অভিনয় করবেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমক ঘোষ। তবে আর কারা কারা অভিনয় করবেন এই সিরিজে সেটা পরবর্তী সময়ে জানা যাবে।

