এবার রহস্য জমবে পুরুলিয়ায়! নববর্ষে একেনবাবু দেবেন নতুন গল্প উপহার
নতুন বছরের শুরুতেই হইচই ঘোষণা করেছিল, প্রতিটি মাসে একটি করে নতুন নতুন গল্প নিয়ে আসবে তারা। ইতিমধ্যেই ৩ মাসে ৩ টি নতুন গল্প মুক্তি পেয়েছে হৈচৈ-এর পর্দায়। এবার ঘোষণা হল ‘একেন বাবু পুরুলিয়া পাকড়াও’ সিরিজের তারিখ।
প্রথম সিরিজ থেকেই একেন বাবু দর্শকদের মনের ভীষণ কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। রাজস্থান হোক অথবা বেনারস, সত্যের সন্ধানে একেন বাবু বারবার পৌঁছে গিয়েছেন ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে। যে বাঙালি একসময় ফেলুদা অথবা ব্যোমকেশ ছাড়া অন্য কোনও গোয়েন্দাকে চিনতো না, সেই বাঙালি এখন একেন বাবুর প্রেমে মত্ত!
প্রকাশ্যে এল ‘একেন বাবুর পুরুলিয়া পাকড়াও’ সিরিজের প্রথম অফিশিয়াল পোস্টার। পুরুলিয়ার বিখ্যাত চৌ নাচের মুখোশের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন একেন বাবু। মুখে সেই পরিচিত হাসি। পাশে জ্বলজ্বল করে লেখা সিরিজ মুক্তির তারিখ।