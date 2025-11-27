Edit Profile
    Anamika Chakraborty: ‘মাসি’র চরিত্রে অনামিকা! এখানে আকাশ নীলের নায়িকার এই হাল? পালটা জবাব ‘হিয়া’র

    Published on: Nov 27, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    হাতে কাজ নেই। প্রকাশ্যে সে কথা বলেছিলেন অনামিকা চক্রবর্তী। একটা সময় টিআরপি-তে সাড়া জাগানো মেগা ‘এখানে আকাশ নীল’-এ নায়িকার চরিত্রে দর্শক দেখেছে তাঁকে। সে প্রায় ৫ বছর আগের কথা। স্টার জলসার সেই প্রোজেক্ট শেষ হওয়ার পর থেকেই অনামিকার জনপ্রিয়তায় ভাটা। ওজন বেড়েছে অনেকখানি। হাতে কাজ নেই।

    ‘মাসি’র চরিত্রে অনামিকা! এখানে আকাশ নীলের নায়িকার এই হাল? পালটা জবাব ‘হিয়া’র
    মাঝে সান বাংলার একটি মেগায় মুখ্য় চরিত্রে কাজ করেছিলেন ঠিকই। তবে তা সেভাবে সাড়া ফেলেনি। জি বাংলার মিঠিঝোরায় রাইয়ের সতীনের রোলে নজর কেড়েছিলেন কিন্তু নায়িকার রোল থেকে বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছেন অনামিকা। এবার ছোটপর্দায় ফিরলেন তিনি, কিন্তু তাঁর অবতার দেখে খানিক কষ্টই পেয়েছেন ভক্তরা।

    ফুলকি ধারাবাহিকে একটি ক্য়ামিও চরিত্রে দেখা যাচ্ছে অনামিকাকে। এদিন সেই চরিত্রের লুক ফেসবুকে শেয়ার করে নেন ‘মাওসিজি’। অবাঙালি কায়দায় পরা সুতির শাড়ি। গায়ের রং চাপা। কপালে সিঁদুরের টিপ, চোখে মোটা কাজল, নাকে নোলক। একেবারে অন্য রূপে ধরা দিয়েছেন অনামিকা। আসলে ফুলকিতে গুপ্তচরের চরিত্রে দেখা মিলবে অনামিকার। ভেক ধরেছেন তিনি। ফুলঝুরিকে রক্ষা করতেই এমন অবতার।

    অনামিকার জবাব
    অনামিকার জবাব

    ক্যামিও চরিত্র নিয়ে কোনও আফসোস নেই অনামিকার। দীর্ঘসময় পর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পেরেই খুশি তিনি। অনেকে যেমন তাঁকে ট্রোল করছেন, তেমন ফ্যানেরা কষ্ট পাচ্ছেন তাঁকে নায়িকার চরিত্রে দেখতে না পেয়ে। একজন লেখেন, ‘তোমাকে নায়িকা ছাড়া (অন্য চরিত্রে) মেনে নিতে পারছি না’। অনামিকা পালটা লেখেন, ‘কী আর করা যায়…. এটাই সত্যি’।

    অনামিকার স্বামী উদয়কে আপতত দেখা যাচ্ছে বেঙ্গল টপার মেগা পরিণীতার হিরো রায়ানের ভূমিকায়। স্বামীর এই সাফল্যে খুশি অনামিকা। তিনি এখন ভ্লগিং শুরু করেছেন বন্ধুদের জোরাজুরিতে। উদয়-অনামিকার রোজনামচা দেখতে দারুণ পছন্দ করে অনুরাগীরা। এখন এটা অনামিকার আয়ের উৎসও বটে। তাঁর একটি চারপেয়ে সন্তানও রয়েছে। সব মিলিয়ে নিজের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন অনামিকা। বাড়তি ওজনের জন্য নায়িকার ভূমিকা না পাওয়া নিয়ে বাড়তি আফসোস নেই তাঁর।

    ওদিকে ফুলকির সফর শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরের শুরুতেই। এই মাসেই শেষদিনের শ্য়ুটিং সারবেন দিব্যাণী-অভিষেকরা।

