কাজ না পেলে বিয়ে দিয়ে দেবেন বাবা, এই ভয়েই ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন একতা! মুখ খুললেন তিনি

কাজ না পেলে বিয়ে দিয়ে দেবেন বাবা, এই ভয়েই ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন একতা! মুখ খুললেন তিনি
একতা কাপুরকে টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির রানী বলা হয়। তিনি শাশুড়ি-বউমার দ্বন্দ গড়া নানা মেগার মাধ্যমে টেলিভিশন দুনিয়ার ছবিটাই বদলে দিয়েছিলেন। একতা কাপুর খুব অল্প বয়সে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করেন। একতা তাঁর কেরিয়ারের শুরু এবং তাঁর প্রথম টিভি সিরিয়াল, ‘হাম পাঁচ’ সম্পর্কে মুখ খুলেছেন।
উষা কাকড়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একতা তাঁর টেলিভিশন দুনিয়ার সফরের শুরুর দিক নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নেন। তিনি জানান যে যখন তার বয়স ১৭ বছর, তখন তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন হয় কাজ করতে, নয়তো কলেজে যেতে, নইলে তিনি তাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন।
একতা বলেন যে, তিনি এতে এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে, তিনি একটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করেছিলেন, সেখানে ফারহান আখতারও সেই সময় কাজ করতেন। তবে এই কাজটি ফারহানের পছন্দ ছিল না, তাই তিনি ছেড়ে দেন। কিন্তু একতা সেখানেই থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, কারণ বাবা তাঁকে বিয়ের হুমকি দিয়েছিলেন।
একতা জানিয়েছিলেন যে, সেই সময় একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তার বাবার কাছে এসে তাকে অনুষ্ঠান প্রযোজনার সুযোগ দেন। একতা জানান যে, সেই সময় টিভি সিরিয়াল বিষয়টা সবেমাত্র শুরু হয়েচ্ছে। তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন।
একতা জানান, এরপর তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তার বাবা ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। পাঁচ-ছয়টি শো করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর সেই ব্যক্তি পিছিয়ে আসেন। একতা বলেন, সেই ব্যক্তি তাঁর চ্যানেল জি টিভির কাছে বিক্রি করে দেয়, যার ফলে তাঁর বাবার টাকা আটকে যায়।
একতা জানান যখন তিনি চলে যান, ওই ব্যক্তি তাঁর বাবাকে বললেন, ‘আপনি আপনার মেয়েকে দিয়ে এইসব কাজ না করিয়ে যদি গয়না কিনে দিতেন তাহলে ভালো হতো।’ একতা জানান এতে খুব বিরক্ত হন তিনি।
এই ঘটনার পর একতা কাপুরের হাতে মাত্র দুই লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। সেই দুই লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি পাইলট পর্বটি তৈরি করেছিলেন। পাইলট পর্বটির নাম ছিল ‘হাম পাঁচ’। একতা পাইলট পর্বটি সিদ্ধিবিনায়কের কাছে নিয়ে যান। সেখানে তিনি একতা কাপুর এবং শোভা কাপুরের নামে ঈশ্বরের কাছে পাইলট পর্বটি উৎসর্গ করেন। তারপর, অন্য যেকোনও প্রযোজকের মতো, তিনি একটি ফর্ম পূরণ করে চ্যানেলে পাঠান।
একতা বলেন যে পাইলট পর্বটি জমা দেওয়ার দুই ঘন্টা পরে, তিনি একটি ফোন পেয়েছিলেন যে চ্যানেলের এটা পছন্দ করেছে। হাম পাঁচ প্রচারিত হওয়ার পর, এটা ভারতের এক নম্বর শো হয়ে ওঠে। একতা বলেন যে, এর পরে তাঁর সমস্ত শো এবং আটকে থাকা অর্থ অনুমোদিত হয় এবং তাঁর যাত্রা শুরু হয়।
