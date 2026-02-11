ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল মৈনাকের, ভালোবাসার মরশুমে কতটা কাছাকাছি এল এলা-গোরা?

চারিদিকে এখন শুধুই ভালবাসার গন্ধ। এবার সেই ভালোবাসায় গা ভাসাতে চলেছে এলা ও গোরা। স্টার জলসার তরফ থেকে ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এলাকে উত্যক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে মৈনাক, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিয়ে এবার এলাকে বাঁচাবে গোরা
প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অফিসের প্রথম দিনে বাড়ি থেকে বের হতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। গোরা গাড়ি নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার কথা বললেও সেই প্রস্তাবে রাজি হয় না এলা। সে ঠিক করে বাসে করে অফিস যাবে সে। কিন্তু বাস ডিপোয় দাঁড়িয়ে থাকে মৈনাকের চেলা চামুন্ডা।
এলা বাসে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে মৈনাকের পাঠানো দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন এলার গা ঘেষে বসে। শুরু করে অসভ্যতা। এলা বারবার করে বসতে বললেও সে কথা শোনে না। এরপর এল আর গায়ে হাত দিতে গেলেই সেখানে চলে আসে গোরা।
দুষ্কৃতীদের মেরে এলাকে উদ্ধার করে গোরা। এর মধ্যেই বাস ব্রেক কষে এবং গোরাকে পড়ে যেতে বাচায় এলা। এই মুহূর্তেই দুজনে দুজনের দিকে তাকায় এবং প্রেমে পড়ে যায়। ভালোবাসার মরশুমে তাহলে কি এই ভাবেই প্রেম পর্ব শুরু হবে দুজনের?
ধারাবাহিকের গত পর্বগুলিতে দেখানো হয়েছে, মতের অমিল সত্ত্বেও জোর করে বিয়ে হয়েছে এলা ও গোরার। ফুলশয্যার রাতে এলাকে ঘরে থাকতে মানা করে গোরা, এলা প্রতিবাদ জানালে গোরা নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিয়েটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলেও সমস্ত নিয়মকানুন পালন করতে হয় দুজনকে। নিয়ম মেনে দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি আসে নতুন বিবাহিত দম্পতি। পুজোয় বসার আগে যখন বাথরুমে গোরা স্নান করতে যায়, ঠিক তখনই লোডশেডিং হয়ে যায় ফলে জল চলে যায়।
‘মিলন হবে কতদিনে’, এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আবার জুটি বেঁধেছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং সোলাঙ্কি রায়। এর আগে ‘গাঁটছড়া’ ধারাবাহিকে এই জুটিকে দেখা গিয়েছিল, স্টার জলসার হাত ধরেই আবার নতুনভাবে ফিরেছে এই পুরনো জুটি।