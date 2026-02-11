Edit Profile
    ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল মৈনাকের, ভালোবাসার মরশুমে কতটা কাছাকাছি এল এলা-গোরা?

    Published on: Feb 11, 2026 8:03 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল মৈনাকের, ভালোবাসার মরশুমে কতটা কাছাকাছি এল এলা-গোরা?
    প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অফিসের প্রথম দিনে বাড়ি থেকে বের হতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। গোরা গাড়ি নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার কথা বললেও সেই প্রস্তাবে রাজি হয় না এলা। সে ঠিক করে বাসে করে অফিস যাবে সে। কিন্তু বাস ডিপোয় দাঁড়িয়ে থাকে মৈনাকের চেলা চামুন্ডা।

    এলা বাসে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে মৈনাকের পাঠানো দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন এলার গা ঘেষে বসে। শুরু করে অসভ্যতা। এলা বারবার করে বসতে বললেও সে কথা শোনে না। এরপর এল আর গায়ে হাত দিতে গেলেই সেখানে চলে আসে গোরা।

    দুষ্কৃতীদের মেরে এলাকে উদ্ধার করে গোরা। এর মধ্যেই বাস ব্রেক কষে এবং গোরাকে পড়ে যেতে বাচায় এলা। এই মুহূর্তেই দুজনে দুজনের দিকে তাকায় এবং প্রেমে পড়ে যায়। ভালোবাসার মরশুমে তাহলে কি এই ভাবেই প্রেম পর্ব শুরু হবে দুজনের?

    ধারাবাহিকের গত পর্বগুলিতে দেখানো হয়েছে, মতের অমিল সত্ত্বেও জোর করে বিয়ে হয়েছে এলা ও গোরার। ফুলশয্যার রাতে এলাকে ঘরে থাকতে মানা করে গোরা, এলা প্রতিবাদ জানালে গোরা নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিয়েটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলেও সমস্ত নিয়মকানুন পালন করতে হয় দুজনকে। নিয়ম মেনে দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি আসে নতুন বিবাহিত দম্পতি। পুজোয় বসার আগে যখন বাথরুমে গোরা স্নান করতে যায়, ঠিক তখনই লোডশেডিং হয়ে যায় ফলে জল চলে যায়।

    ‘মিলন হবে কতদিনে’, এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আবার জুটি বেঁধেছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং সোলাঙ্কি রায়। এর আগে ‘গাঁটছড়া’ ধারাবাহিকে এই জুটিকে দেখা গিয়েছিল, স্টার জলসার হাত ধরেই আবার নতুনভাবে ফিরেছে এই পুরনো জুটি।

    News/Entertainment/ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল মৈনাকের, ভালোবাসার মরশুমে কতটা কাছাকাছি এল এলা-গোরা?
