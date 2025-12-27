SIR নিয়ে গান বেঁধেছিলেন অনির্বাণ, ভাগ্যের ফেরে নিজেই পেলেন শুনানির ডাক
একজন অনবদ্য নায়ক হওয়ার পাশাপাশি অনির্বাণ যে একজন গায়ক তার প্রমাণ দর্শকরা পেয়েছেন এই বছরেই। হুলিগানিজম ব্যান্ডের গান একইসঙ্গে তৈরি করেছিল চর্চা এবং বিতর্ক। গানের মাধ্যমেই ব্যঙ্গাত্মক ভাবে রাজ্য রাজনীতিকে যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন অনির্বাণ, তার ফলে বিদ্রুপে শিকার হতে হয়েছিল অনির্বাণকে।
একজন অনবদ্য নায়ক হওয়ার পাশাপাশি অনির্বাণ যে একজন গায়ক তার প্রমাণ দর্শকরা পেয়েছেন এই বছরেই। হুলিগানিজম ব্যান্ডের গান একইসঙ্গে তৈরি করেছিল চর্চা এবং বিতর্ক। গানের মাধ্যমেই ব্যঙ্গাত্মকভাবে রাজ্য রাজনীতিকে যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন অনির্বাণ, তার ফলে বিদ্রুপে শিকার হতে হয়েছিল অনির্বাণকে।
কিন্তু গানের সেই ভাষাই যে নিজের জীবনে এইভাবে সত্যি হয়ে যাবে তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অভিনেতা। খুব সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে SIR - এর প্রথম পর্বের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় পর্বের কাজ। ইতিমধ্যেই অনেক ব্যক্তি ডাক পেয়েছেন কমিশনের তরফ থেকে, যাদের নাম নেই তালিকায়।
কাকতালীয়ভাবে সেই শুনানির তালিকায় নাম রয়েছে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের। জানা গিয়েছে, এনিউমারেশন ফর্মে ২০০২ সালের যোগসূত্র দেখাতে পারেনি অভিনেতা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অনির্বাণের বাড়ির কারও নাম নেই। বাবা-মা অথবা ঠাকুরদা ঠাকুমা, কারও নাম নেই সেই তালিকায় তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছেন অভিনেতা।
এই বছরের জুলাই মাসেই অনির্বাণের বাবা মারা গিয়েছেন তাই ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় অনির্বাণের নাম থাকা সত্ত্বেও সশরীরে হাজিরা দেওয়ার ডাক পড়েছে অভিনেতার। মেদিনীপুরের শরৎপল্লীর আদি বাসিন্দা হলেও এখন কলকাতায় থাকেন অনির্বাণ। মা এবং বোনকে নিয়ে কলকাতার গড়িয়াতে থাকেন তিনি।
এদিকে অনির্বাণের জেঠু বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য জানান, অনির্বাণের বাবা প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য কেন ভোটার তালিকায় নিজের নাম তোলেনি সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না তবে ইতিমধ্যেই এলাকার তিনটি বুথে ঘুরেও ভোটার তালিকায় তিনি ভাইয়ের নাম দেখতে পাননি। অন্যদিকে অনির্বাণের দাদু-দিদা দুজনেই প্রয়াত হওয়ায় তাদের নাম আপনা আপনি বাদ হয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে।
তবে অনির্বাণের জেঠুর বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু অনির্বাণের সমস্ত নথি বর্তমান তাই চিন্তার কিছু নেই। অনির্বাণ নিজেও জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে তাই শুনানিতে ডাক পেলে যে নথি দেখতে চাওয়া হবে সেই নথিই দেখাতে পারবেন তিনি।
News/Entertainment/SIR নিয়ে গান বেঁধেছিলেন অনির্বাণ, ভাগ্যের ফেরে নিজেই পেলেন শুনানির ডাক