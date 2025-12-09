Edit Profile
    ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভায় আমন্ত্রিত এশার প্রাক্তন স্বামী, জোড়া লাগবে সম্পর্ক?

    গত ২৪ নভেম্বর সকলকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। বর্ষীয়ান এই অভিনেতার মৃত্যুতে শুধুমাত্র পরিবারেরই সকলে নয়, ভেঙে পড়েছেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু মানুষ। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর একটি স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলেন সানি এবং ববিরা, যেখানে হেমা মালিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি।

    By Swati Das Banerjee
    ওই একই দিনে নিজের বাড়িতে গীতা পাঠের আয়োজন করেছিলেন হেমা মালিনী। অভিনেতার মৃত্যুর পরেই পরিবারের মধ্যে চিড় স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যেই আগামী ১১ ডিসেম্বর হেমা মালিনী একটি স্মরণ সভার আয়োজন করেছেন যেখানে নাকি আমন্ত্রণ নেই সানি বা ববি কেউই।

    ধর্মেন্দ্রর দুই পরিবারের মধ্যে যখন বিবাদ প্রকাশ্যে আসছে ধীরে ধীরে, ঠিক তখনই শুনতে পাওয়া গেল আগামী ১১ ডিসেম্বর নতুন দিল্লির জনপথের ডক্টর আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজন হতে চলা এই স্মরণসভায় নাকি আমন্ত্রণ রয়েছে ইশা দেওলের প্রাক্তন স্বামী ভারত তখতানির।

    ভরতের নাম আমন্ত্রণপত্র থাকায় অনেকেই ভাবছেন হয়তো আবার ধর্মেন্দ্রর মেয়ের সঙ্গে প্রাক্তন জামাইয়ের সম্পর্ক পুনরায় তৈরি হতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে আবার অনেকে ভাবছেন যেহেতু ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে ভরতের সুসম্পর্ক ছিল তাই আমন্ত্রণপত্রে তাঁর নাম লেখা হয়েছে। এটা নিতান্তই একটি ভদ্রতা মাত্র।

    প্রসঙ্গত, গত ৮ ডিসেম্বর ধর্মেন্দ্রর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আবেগপ্রবন পোস্ট করেন হেমা মালিনী। পোস্ট করতে দেখা যায় অভিনেতার প্রত্যেক সন্তানকে। এই বিশেষ দিনে যে ধর্মেন্দ্রকে আরও বেশি করে মনে পড়ছিল পরিবারের সকলের তার আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

    হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর যখন ধর্মেন্দ্র কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তখন অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো ৯০ বছরের জন্মদিন খুব বড় করে পালন করার সুযোগ দেবেন অভিনেতা। ধর্মেন্দ্রর জন্মদিন নিয়ে পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সকলের মধ্যে কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। সবার সব আশায় জল ঢেলে চিরকালের জন্য ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করলেন ধর্মেন্দ্র।

