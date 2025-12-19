'দয়া করে বুঝুন, আমিও মানুষ... ', ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর কাতর আবেদন এশার
গত ২৪ নভেম্বর চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। অভিনেতার মৃত্যুর পর খুব স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারের জীবনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না তাই পিতৃ বিয়োগের শোক সামলে ইতিমধ্যেই কাজে ফিরে এসেছেন সানি দেওল। খুব সম্প্রতি ‘বর্ডার টু’ ছবির একটি অনুষ্ঠানে বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা গিয়েছে সানিকে। যদিও অনুষ্ঠানে বারবার চোখ ভিজে যাচ্ছিল অভিনেতার।
এবার পিতৃশোক সামলে কাজে ফিরতে চলেছেন অভিনেত্রী এশা দেওল। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাবার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখেন। অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমার কিছু কাজের প্রতিশ্রুতি আটকে রয়েছে যেটা আগামী দিনে আমি পোস্ট করব এবং সকলের সঙ্গে শেয়ার করব। দয়া করে আমাকে একজন মানুষ হিসেবে বুঝবেন।’
অভিনেত্রী লেখেন, ‘বাবার মৃত্যুতে আমি ভীষণভাবে শোকাহত এই শোক হয়তো কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারব না আমি। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে আমার যে দায়বদ্ধতা আছে সেটাও আমি এড়াতে পারবো না তাই সবকিছু সামলেই আগামী দিনে কাজে ফিরতে হবে আমাকে। কিন্তু একজন মেয়ে এবং একজন মানুষ হিসেবে আমাকে বুঝবেন এটাই আমি আশা করি।’
এশা লেখেন, ‘যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে কিছুদিন আমি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখতাম কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাই আশা করব আমার আগামী পোস্টে আপনাদের সকলের ভালোবাসা পাবো আমি। আপনাদের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে অনেক ভালোবাসি।’
প্রসঙ্গত, ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর অভিনেতা দুই ছেলে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন না হেমা মালিনী এবং তার দুই সন্তান। পরবর্তীকালে ১১ ডিসেম্বর হেমা মালিনী আলাদা করে আরও একটি স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলেন। ধর্মেন্দ্র মৃত্যুর পর পরিবারের মধ্যে এই বিভেদ ভীষণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সকলের সামনে।