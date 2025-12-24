Esha Deol:‘কেমন আছেন?’ সদ্য বাবাহারা এষাকে প্রশ্ন পাপারাৎজির, বিরক্ত ধর্মেন্দ্র কন্যা কী করলেন?
বছর শেষে মুম্বই ছাড়লেন এষা। সদ্য বাবা হারা ধর্মেন্দ্র কন্যা বিরক্ত হলেন পাপাৎরাজিদের প্রশ্ন শুনে।
গত ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন ধর্মেন্দ্রর। হিম্যানের মৃত্য়ুর পর এক মাস পার হয়েছে, এখনও এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেওল পরিবার। বাবার মৃত্যুর পর মঙ্গলবার প্রথম প্রকাশ্যে এলেন মেয়ে এষা দেওল। এদিন রীতিমতো বিষন্ন দেখালো নায়িকাকে। পাপারাৎজিদের আজব প্রশ্নে ভারী বিরক্ত হলেন অভিনেত্রী।
পাপারাৎজিদের এড়িয়ে যাননি এষা। তিনি মুম্বই এয়ারপোর্টে ছবির জন্য পোজ দিয়েছিলেন, তবে ফটোগ্রাফাররা তাঁর সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মেজাজ হারান নায়িকা। মঙ্গলবার মুম্বই থেকে রওনা হওয়ার সময় অল ব্ল্য়াক লুকে দেখা মিলল ধর্মেন্দ্র কন্য়ার। বাবার মৃত্যুর পরে প্রথম প্রকাশ্যে এলেন এষা। বিমানবন্দরে, কালো টি-শার্ট ম্যাচিং কালো প্যান্টে দেখা মিলল তাঁর। তিনি এভিয়েটর সানগ্লাস এবং একটি ব্রেসলেট পরেছিলেন। বিমানবন্দরের সুরক্ষা চেক-ইনের দিকে যাচ্ছিলেন, পাপারাৎজিরা তাঁকে ক্যামেরার জন্য একটি পোজ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি রাজি হন এবং তাঁদের জন্য পোজ দেন। পোজ দিলেও এষাকে দেখেই বোঝা যায় বাবার মৃত্য়ুশোকে এখনও ডুবে রয়েছেন তিনি। যখন একজন ফটোগ্রাফার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনি কেমন আছেন?’ তখন এষা প্রশ্নটি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দৃশ্যত বিস্মিত হয়ে তিনি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে হাত তুলে বোঝাতে চান, এটি কী ধরণের প্রশ্ন? এরপরই তিনি হাত জোড় করে বিমানবন্দরের ভিতরে প্রবেশ করেন।
এই মাসের শুরুতে, এষা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন যে তিনি তার বাবাকে হারানোর শোকের মাঝেই ধীরে ধীরে কাজে ফিরতে চান। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করা একটি নোটে এষা লেখেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে কিছু কাজের প্রতিশ্রুতি স্থগিত রেখেছিলাম, যা আমি এখন পোস্ট করব এবং আগামী দিনে আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব। দয়া করে আমাকে একজন মানুষ হিসাবে বুঝুন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মেয়ে হিসাবে যিনি এখনও তাঁর সবচেয়ে স্নেহময়, মূল্যবান পিতাকে হারানোর জন্য শোকাকুল। এমন একটি ক্ষতি যা আমি কখনই কাটিয়ে উঠতে পারব না’।
গত কয়েক বছরে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এষা। ভারত তাখকতানির সঙ্গে তাঁর বিয়ে ভেঙেছে। দুই সন্তান নিয়ে এখন একা মা তিনি। এর মাঝেই বাবাকে হারানোর শোক। ৯০তম জন্মদিনের কয়েকদিন আগে ২৪শে নভেম্বর মারা যান ধর্মেন্দ্র। গোপনেই শেষকৃত্য হয় অভিনেতার। ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয়পক্ষের সন্তান এষা। হেমা মালিনী ও তাঁর পরিবারকে এড়িয়েই গিয়েছে সানি-ববিরা। ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনাসভাতেও দেখা মেলেনি হেমা ও তাঁর পরিবারের। পরে হেমা মালিনী আলাদা করে প্রয়াত স্বামীর জন্য় একটি প্রার্থনাসভার আয়োজন করেছিলেন।