'ভয় পেয়েছিলাম…', আবু ধাবি থেকে দেশে ফিরে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন এশা!

'ভয় পেয়েছিলাম…', আবু ধাবি থেকে দেশে ফিরে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন এশা!
অভিনেত্রী এশা গুপ্তা ভারতে ফিরে এসেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের মধ্যে তিনি আবু ধাবিতে আটকা পড়েছিলেন। ফিরে আসার পর, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি সেখানে কী দেখেছেন এবং কী শুনেছেন তার বিস্তারিত ভাবে বলেছেন।
অভিনেত্রী এশা গুপ্তা ভারতে ফিরে এসেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের মধ্যে তিনি আবু ধাবিতে আটকা পড়েছিলেন। ফিরে আসার পর, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি সেখানে কী দেখেছেন এবং কী শুনেছেন তার বিস্তারিত ভাবে বলেছেন।
ইশা লিখেছেন, ‘২৮ ফেব্রুয়ারি, আমি আবুধাবি বিমানবন্দরে ছিলাম। তখন দুপুর ১টা আর বিমানবন্দর বন্ধ ছিল। কেউ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। তারপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর আসতে শুরু করে, আর কেউ জানত না পরের মুহূর্তে আমাদের কী হবে। অপরিচিতরা একে অপরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, সবাই তাদের পরিবারকে ফোন করছিলেন।’
ইশা আরও লিখেছেন, ‘আমি চেক ইন করিনি, তাই হোটেলে ফিরে গেলাম। সেই রাতে বিমানবন্দর থেকে হোটেলে আসা অনেকেই আমাদের বলেছিল যে বিমানবন্দরে সমস্ত যাত্রীদের খাবারের জন্য যতটা সম্ভব নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাদের লাগেজ ফেরত দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কয়েক ঘন্টা পরে, যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল, তাদের লাগেজ এবং আবুধাবির হোটেলগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।’
ইশা বলল, ‘আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টকে দেখেছি, তাঁরা গত রাতের মতো একই পোশাক পরে ছিল, এখনও কাজ করছিল, সক্রিয় ছিল এবং সব কিছু দেখভাল করছিল। এমনকী তাঁরা এমন প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছিল যা তাঁরা জানতেন না। ডেলিভারি বয়রা এখনও সেখানে ডেলিভারি করছিল। কোথাও পরিষেবার অভাব ছিল না। লবিতে মানুষ ছিল। নিরাপত্তা সতর্কতার কারণে আমরাও ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু কোনও আতঙ্ক ছিল না।’
ইশা আরও লিখেছেন, ‘আমরা বারবার বিমান সংস্থাকে ফোন করে জানতে চাইছিলাম যে, আমাদের পরবর্তী বিমান কখন পাবো। কোনও সমস্যা হয়নি, কিন্তু আমাদের দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। বিমান সংস্থার গ্রাউন্ড স্টাফরা খুব সহায়তা করেছিলেন। তাঁরা ঠান্ডা মাথায় সমস্ত কাজ করছিলেন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলাম, তাই গতকাল বিকেলে দিল্লির উদ্দেশ্যে প্রথম বিজনেস ফ্লাইটে থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। বিমানবন্দরটি পুরোপুরি চালু ছিল না, তবুও কর্মীরা সব সময় সাহায্য করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এমনকী তারা এমন প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছিলেন যা তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। এটা একটা জাতির মেরুদণ্ড এবং শক্তি দেখায়।’
News/Entertainment/'ভয় পেয়েছিলাম…', আবু ধাবি থেকে দেশে ফিরে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন এশা!