    Abhisekh-Aishwarya: ‘ঐশ্বর্যই আমার সব, রাতে ঘুমানোর আগে বউকে তিনবার সরি বলুন', বিয়ে টেকানোর টোটকা অভিষেকের!

    Abhisekh-Aishwarya: বিচ্ছেদ আর মনোমালিন্যের গুঞ্জনে যখন উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া, ঠিক তখনই সব জল্পনায় জল ঢাললেন অভিষেক বচ্চন। ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে নিজের প্রাণের মানুষ বলে অভিহিত করার পাশাপাশি দীর্ঘ দাম্পত্যের গোপন রহস্যও ফাঁস করলেন ‘জুনিয়র বি’।

    Apr 22, 2026, 15:17:13 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Abhisekh-Aishwarya: গত কয়েক মাস ধরে বচ্চন পরিবারের অন্দরের সমীকরণ নিয়ে চর্চার শেষ নেই। অনন্ত আম্বানির বিয়েতে ঐশ্বর্য-আরাধ্যা বচ্চন পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে আলাদাভাবে প্রবেশ করায় বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ‘বহুরানি’র দূরত্বের জল্পনা আরও জোরালো হয়েছিল। কিন্তু অভিষেক বচ্চন আবারও প্রমাণ করে দিলেন যে, তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরা অতটা সহজ নয়। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ঐশ্বর্যকে নিয়ে মনের আগল খুললেন অভিনেতা।

    'ঐশ্বর্যই আমার সব, রাতে ঘুমানোর আগে বউকে তিনবার সরি বলুন', বিয়ে টেকানোর টোটকা অভিষেকের!

    ঐশ্বর্যই ‘সোলমেট’

    অভিষেক স্পষ্ট ভাষায় জানান, ঐশ্বর্য কেবল তাঁর স্ত্রী নন, তিনি তাঁর জীবনের সেই ধ্রুবতারা যাঁর ওপর তিনি চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারেন। অভিষেকের কথায়, ‘ঐশ্বর্য আমার সোলমেট। ও আমার সবথেকে ভালো বন্ধু এবং আমার জীবনের বড় শক্তি।’ তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা যে কেবল লাইমলাইটের জন্য নয়, তা আরও একবার পরিষ্কার করে দিলেন তিনি।

    সুখী দাম্পত্যের ‘সিক্রেট’

    ১৭ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্যের চাবিকাঠি কী? এর উত্তরে অভিষেক এক অদ্ভুত সহজ কিন্তু কার্যকর টোটকা দিলেন। তাঁর মতে, কোনো বড় উপহার বা চমক নয়, বরং প্রতিদিনের ছোট ছোট বিষয়গুলোই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে। অভিষেক বলেন, ‘আমাদের সুখী দাম্পত্যের রহস্য হলো— একে অপরকে সময় দেওয়া এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। আর হ্যাঁ, ঝগড়া তো হবেই, কিন্তু কোনওদিন ঝগড়া না মিটিয়ে ঘুমানো উচিত নয়।’

    গুঞ্জনের মুখে সপাটে জবাব

    বিচ্ছেদের খবর নিয়ে যখন নেটপাড়া দুই ভাগে বিভক্ত, তখন অভিষেকের এই বার্তা যেন সেই সব ট্রোলারদের মুখে সপাটে চড়। ঐশ্বর্যকে যে তিনি কতটা আগলে রাখেন, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি আরও জানান, আরাধ্যা আসার পর তাঁদের সম্পর্ক এক নতুন পূর্ণতা পেয়েছে। হালে নিজেদের দাম্পত্যের ১৯ বছর সেলিব্রেট করলেন এই জুটি।

    ২০তম বিবাহবার্ষিকীতে বিশেষ প্ল্যান

    অভিষেক বলেন, ‘অ্যাশ কেবল আমার মেয়ের মা নন, এবং আরাধ্যাকে সঠিক মূল্যবোধের সাথে লালন-পালন করার জন্য তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব। আমাদের বিয়ের উনিশ বছর একটি স্বপ্ন ছিল। আমাদের বিশতম বিবাহবার্ষিকী নিয়ে আমার বড় পরিকল্পনা রয়েছে, তবে আমি এখন সেই সম্পর্কে বলা যাবে না’।

    গুরু ছাড়াও, অভিষেক এবং ঐশ্বর্য ধুম ২, সরকার রাজ, বান্টি অউর বাবলি, কুছ না কাহো, ঢাই অক্ষয় প্রেমকে এবং রাবণে অভিনয় করেছেন। রাবণের পর প্রায় ১৬ বছর পর, একসঙ্গে আর পর্দায় দেখা যায়নি এই দম্পতিকে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

