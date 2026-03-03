'গোবর দিয়ে হোলি খেলা হত, তারপর মাথায় ডিম ফাটানো', ছোটবেলার হোলির মজার স্মৃতি HT Bangla-কে জানালেন অভিষেক

ফাগুনের রঙে আজ রাঙা প্রকৃতি। আকাশ-বাতাস জুড়ে দোলের আমেজ। রাজ্য তথা দেশজুড়ে আজ রঙের উৎসব। তবে এই উৎসবে খানিক মন ভার ‘জোয়ার ভাটা’র 'ঋষি' অভিষেক বীর শর্মার। খেলবেন না রংও, কিন্তু কেন জানেন? হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে জানালেন নায়ক।
নায়ক জানালেন এ বছর রং খেলা হবে না তাঁর। আসলে তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাস রাখেন। আর এই পূর্ণিমায় হবে চন্দ্রগ্রহণ তাই রঙ খেলবেন না তিনি। অভিনেতার কথায়, ‘আমি জ্যোতিষে বিশ্বাস রাখি। আজ চন্দ্রগ্রহণ তাই রং খেলবো না। আজও আমাদের শ্যুটিং হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে জানানো হয় আজ ছুটি থাকবে। তাই আজকের দিনটা বাড়িতেই থাকবো, কোথাও যাওয়া হবে না।’
কিন্তু দোল নায়কের তন্যতম পছন্দের একটা উৎসব। আর উৎসবের আনন্দ বাড়ি ছাড়া অনেকাংশেই ফিকে। তাই তাঁর মনটাও খানিক ভার। ঋষি বলেন, ‘হোলি আমার সব থেকে পছন্দের উৎসব। কলকাতা থাকলে আমার সে ভাবে দোল খেলা হয় না। তাই বাড়িকে খুব মিস করছি। আমাদের বাড়িতে দোলের পরের দিন হোলি পালন করা হয়। সেই দিনটা আমার কাজের মধ্যেই কাটবে, তাই মনটা খারাপ।’
তবে কেবল বাড়ি না ছোটবেলাকেও ভীষণ ভাবে মিস করেন তিনি। ছোটবেলায় বাড়িতে কীভাবে হোলি উদযাপন করতেন অভিষেক? নায়ক বলেন, ‘সেই সময় কাজের কোনও টেনশন ছিল না, কোনও সমস্যা ছিল না। আমি ছোটবেলায় ৪-৫ বছর গ্রামে কাটিয়েছি। তারপর আমার শিলিগুড়িতে আসা। তবে আমাদের গ্রামে একদম আলাদা ধরনের হোলি হত। একটা গর্ত করে তাতে গোবর দিয়ে হোলি খেলা হত। তারপর মাথায় ডিমও ফাটানো হত। সব মিলিয়ে ব্যপারটা বেশ ভয়ঙ্কর ছিল। ওই হোলিতে আমার খুবই মজা হত। আর এই কারণেই এখানে আমার ইন্ড্রাস্ট্রির যে সব বন্ধুদের সঙ্গে হোলি খেলেছি তাঁরা আমাকে ভীষণ ভয় পায়। তাঁদের পুরো মুখে, দাঁতে রঙে ভর্তি করে দিই।’
তবে কেবল রং খেলা নয়, এদিন নায়কের বাড়িতেঅ দারুণ দারুণ সব পদ রান্না হত। অভিষেক জানান এদিন তাঁদের বাড়িতে চিকেন, মাটন থেকে শুরু করে মালপোয়া, পোলাও, নিমকি সব রান্না করা হত। তবে আসতে আসতে সেই হোলির আমেজ হারিয়ে যাচ্ছে বলে নায়কের দাবি। তাঁর কথায়, ‘এখন হোলির আসল মজাটা অনেক হারিয়ে গিয়েছে। এখন হোলিতে প্রদর্শনটাই বেশি। রং খেলার সেই সারল্য আনন্দ কমে গিয়েছে।’
News/Entertainment/'গোবর দিয়ে হোলি খেলা হত, তারপর মাথায় ডিম ফাটানো', ছোটবেলার হোলির মজার স্মৃতি HT Bangla-কে জানালেন অভিষেক