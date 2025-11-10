Jeetu Kamal Exclusive: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন জিতু, কবে চিরদিনই তুমি যে আমারের সেটে ফিরবেন আর্য?

Subscribe Now! Get features like
গত বুধবার শ্রাবন্তীর সঙ্গে নিজের আসন্ন ছবি 'এরাও মানুষ'-এর শ্যুটিং করছিলেন জিতু কমল। ধান্যকুড়িয়াতে পুরোদমে চলছিল শ্যুটিংয়ের কাজ। আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন নায়ক। তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাস লাগোয়া এক বেসরকারি হাসপাতালে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা। অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন জিতু।
রবিবার ছুটি পেয়েছেন নায়ক। আর এন টেগর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। কী হয়েছিল তাঁর? অভিনেতার টিম জানিয়েছে, বুকে সংক্রমণ নিয়েই ভর্তি ছিলেন চিরদিনই তুমি যে আমাদের আর্য। এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। তবে শরীরের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মেগা সিরিয়ালের নায়ক তিনি, সঙ্গে গল্পে গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক। কবে শ্যুটিং সেটে ফিরবেন জিতু?
অভিনেতার ম্যানেজার হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে শ্যুটিংয়ে যোগ দেবেন জিতু। সোমবার চিরদিনই তুমি যে আমারের শ্যুটিং নেই। তা না হলে আজ থেকেই জিতু শ্যুটিংয়ে ফিরতেন। এর আগে হাসপাতাল থেকে ভাইরাল হয়েছিল জিতুর এক ভিডিয়ো। সেখানে চ্যানেল হাতে হাসপাতালের বিছানাতে শুয়েই টিভির পর্দায় চিরদিনই তুমি যে আমার দেখছিলেন অভিনেতা।
জিতু সদ্য চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছেন। তাঁর সুঠাম দেহ, নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। ডায়েট মেনে চলে খাওয়া দাওয়া। নায়কের বুকে যন্ত্রণা হওয়ার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন অনেকেই। জানা গিয়েছে তাঁর হৃদযন্ত্রের কোনও সমস্যা নেই।
হাসপাতালে ভর্তির পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার জিতু ফেসবুকে একটি পোস্ট করে ক্ষমা চান দর্শকদের কাছে। লেখেন, ‘হসপিটালের বেডে শুয়ে হাতে রিভেন অথবা দুঃখী মুখ করে ‘I will come back soon’ এই সহানুভূতিশীল ক্যাপশনগুলো দেওয়ার বা ছবি তোলার কখনওই আমি পক্ষপাতিত্ব করি না। যাঁরা করেন তাঁদের বিরুদ্ধাচারণও করিও না। দেখুন গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া মানেই গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে এমন নয়, অথবা ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলেই গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে গিয়েছে, এমনও নয়। মানব শরীরও তো, একটা যন্ত্র। যন্ত্র তো মাঝে মাঝে খারাপ হবেই অথবা বিকল হবে। তাকেও সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে। হসপিটালে এসেছি আবার ফিরে যাব। এ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।'
তিনি আরও লেখেন, ‘আমাকে নিয়ে এত হাহুতাশ করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি সমাজের এত বিখ্যাত মানুষ নই বা সমাজের প্রতি আমার এত অবদান নেই যে আমাকে নিয়ে আপনারা এতটা সময় নষ্ট করবেন। আমার থেকেও অনেক অনেক বেশি পরিমাণ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ যাঁরা, যাঁদের অবদান অতুলনীয় তাঁদের নিয়ে আপনারা আবেগ প্রবণ হোন। তবুও,আমার প্রতি আপনাদের আবেগ, ভালোবাসা,প্রার্থনা সবকিছুকেই আমি সম্মান জানাই। বহু সেনা তার সংসার ছেড়ে আমাদের রক্ষার্থে সীমান্তে দাড়িয়ে, তাঁদেরও এইরকম ছোটখাটো ব্যাধি লেগেই থাকে, আমরা খবরই পাই না। এই মুহূর্তে, আমার পাশেই ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধ। সন্তান হারা, স্ত্রীও গত হয়েছেন। হসপিটালের সিস্টারদের তিনি ‘তুই’ বলে নিজের মেয়ের মতো করে সম্বোধন করছেন, হাসছেন, মজা করছেন, আনন্দে বেডের মধ্যে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। তার পেশা কী ছিল জানেন? জঙ্গল সাফারিতে ড্রাইভারি করতেন। আমাদের আনন্দ দিয়ে গিয়েছেন সারাটা জীবন। রোমাঞ্চ তৈরি করেছেন ঘন জঙ্গলে। তাঁদের কথা একবার ভাবুন। আমার সঙ্গে দিনরাত থাকে, বাবাই বলে একটি ছেলে। যে সারাদিন আমাকে জল-খাবার সমস্ত কিছু দিয়ে সাহায্য করে। আজ সাত-আট দিন হল তাঁরও ঘুম নেই, ঠিক মতো খাওয়াটুকুও খায়নি। ১৭-১৮ ঘন্টা টানা কাজ করে গিয়েছে। এদের কী হবে? এই রকম লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে তাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন।'
তিনি তাঁর অসুস্থতার জন্যও নিজেকে দায়ি করে লিখেছেন, 'এই সময় দাঁড়িয়ে আমি যে কাজ দুটো করছি। সেই কাজ দুটো আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ উপভোগ করছি, আনন্দ পাচ্ছি করতে। মোহের মতো আচ্ছন্ন হয়েছিলাম কাজ দুটো নিয়ে। তাই জন্য খাওয়া-ঘুমের সময় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা আমার দোষ। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার প্রযোজক Svf এবং Sai Vignesh Films এর কাছে। আমার জন্য তাদের কাজে খানিক বিরতি ঘটল। আমার জন্য তারা হয়তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হল, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।' তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটিজেন, অনুরাগীরা যে তাঁদের প্রিয় নায়কের পোস্ট দেখে খানিক স্বস্তি পেয়েছেন তা তো বলাই বাহুল্য।