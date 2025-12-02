Neel-Trina Divorce: ইনস্টায় পরস্পরকে আনফলো! ৫ বছর পর ‘চুক্তির বিয়ে’ ভাঙছে নীল-তৃণার? HT Bangla-কে কী জবাব নায়কের?

Edit Profile
    Neel-Trina Divorce: ৫ বছরের বিবাহবার্ষিকীর ঠিক আগেই খারাপ খবর তৃনীল ভক্তদের জন্য়! সোশ্য়ালে পরস্পরকে আনফলো করে দিলেন নীল-তৃণা। তবে বিয়ে আলাদা হচ্ছে পথ?

    Published on: Dec 02, 2025 1:20 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিউডে ফের দাম্পত্য ভাঙার গুঞ্জন! বিয়ে ভাঙছে নীল-তৃণার? শোরগোল টলিপাড়ায়। মঙ্গলবার সাতসকালে হইচই, ইনস্টাগ্রামে পরস্পরকে আনফলো করে দিয়েছেন ছোটপর্দার অন্য়তম হ্য়াপেনিং জুটি নীল-তৃণা। বর্তমানে টিআরপি টপার সিরিয়ালের নায়িকা তৃণা। অন্য়দিকে নীল আপতত ছোটপর্দা থেকে দূরে। এর মাঝেই রটনা পাকাপাকিভাবে সম্পর্কের পাঠ চুকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুজনে।

    ইনস্টায় পরস্পরকে আনফলো! ৪ বছর পর ‘চুক্তির বিয়ে’ ভাঙছে নীল-তৃণার? মুখ খুললেন নায়ক
    ইনস্টায় পরস্পরকে আনফলো! ৪ বছর পর ‘চুক্তির বিয়ে’ ভাঙছে নীল-তৃণার? মুখ খুললেন নায়ক

    আজকাল তারকারা সম্পর্ক ভাঙার খবরও দেন ফিল্মি কায়দায়, যার সূচনা হয় সোশ্যালে পরস্পরকে আনফলো করার মাধ্যমে। এবারও কি তেমনটাই ঘটবে? নীল-তৃণা জুটিকে ভালোবেসে ‘তৃনীল’ বলে ডাকে ফ্যানেরা। দুজনের দাম্পত্যে দূরত্বের খবর অবশ্য নতুন নয়। চলতি বছরের গোড়ার দিকেও এই নিয়ে কম হইচই হয়নি। শোনা গিয়েছিল,নায়ক-নায়িকা নাকি চুক্তির বিয়ে করেছিলেন। সেই রটনা ফুৎকারে উড়িয়েছিলেন দুজনে। জানিয়েছিলেন পুরোটাই মিথ্যা রটনা। এবার কিন্তু তেমনটা ঘটল না।

    ইনস্টাগ্রামে পরস্পরকে আনফলো করা, এবং ডিভোর্স চর্চা নিয়ে জানতে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল নীল ভট্টাচার্যর সঙ্গে। নায়ক শান্ত গলায় বলেন, ‘এই ব্য়াপারে এখনআমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না’। গোটাটাই কি রটনা? সেই ব্য়াপারে আমাদের আশ্বস্ত করেননি নীল। শুধু জানান, ব্য়ক্তিগত জীবন নিয়ে এখন কথা বলতে চান না। তিনি খানিকটা সময় চান। ওদিকে পরশুরাম নায়িকার ফোন বেজে গিয়েছে। তিনি মুঠোফোনে সাড়া দেননি।

    বিয়ের ৬ মাস পর থেকেই দুজনের সম্পর্কের অবনতির খবর মাঝেমধ্যে ছড়িয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়। কিন্তু প্রতিবারই দুজনে সেই গুঞ্জনকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁরা একসঙ্গে ভালো আছেন। যদিও গত কয়েক মাসে নীল লম্বা সময় মুম্বইতে কাটিয়েছেন। ‘অমর সঙ্গী’ নায়কের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করেছিলেন তৃণা।

    জুন মাসে নীলের জন্মদিনের আদুরে ছবি পোস্ট করে ‘বর’কে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ওই শেষ। তারপর থেকে সোশ্যালে আর কোনও ছবি একসঙ্গে পোস্ট করেননি তৃণা। নীলকে আনফলো করলেও নায়িকার দেওয়ালে এখনও জ্বলজ্বল করছে নীলের সঙ্গে তোলা সমস্ত কপল ছবি। গত অক্টোবর মাসে শেষবার একসঙ্গে পাবলিক অ্য়াপিয়ারেন্সে দেখা গিয়েছিল নীল-তৃণাকে।

    ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ায় ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন দুজনে। দেখতে দেখতে প্রায় ৫ বছর পার। নবদম্পতিকে আর্শীবাদ দিতে পৌঁছেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। রাজকীয় সেই বিয়ের ঝলক মুগ্ধ করেছিল নেটপাড়াকে। কিন্তু কথায় আছে, যা রটে তার কিছু তো বটে! কিন্তু প্রশ্ন হল এই দূরত্ব কি সাময়িক? তারকা দম্পতির কি মনোমালিন্য় হয়েছে? নাকি সত্য়ি এবার বিয়ের বাঁধন আলগা হল? উত্তর দেবে সময়।

