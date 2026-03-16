'তারকাটা'র সেটে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন বিক্রম! এখন কেমন আছেন নায়ক? জানালেন HT Bangla-কে

'তারকাটা'র সেটে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন বিক্রম! এখন কেমন আছেন নায়ক? জানালেন HT Bangla-কে
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। সিনেমা থেকে সিরিজ সর্বত্রই দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন অভিনেতা। তবে এবার এই কাজ করতে গিয়েই সেটে গুরুতর আহত হলেন তিনি। কী হয়েছে নায়কের?
কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল অভিনয়ের পাশাপাশি বিক্রমকে এবার প্রযোজক হিসেবেও পাবেন দর্শকরা। জি ৫-এ আসছে প্রযোজক হিসেবে বিক্রমের প্রথম কাজ। তিনি একটি নতুন সিরিজ নিয়ে আসছেন। সিরিজটির নাম ‘তারকাটা’। তবে এই সিরিজ তিনি কেবল প্রযোজনা করবেন তেমনটা নয়, তাঁকে অন্যতম প্রধান একটি চরিত্রে অভিনয় করতেও দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই সিরিজের শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মাঝেই হয় এই বিপত্তি। হাঁটুতে গুরুত্বর চোট পেয়েছেন নায়ক।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ‘তারকাটা তো আসলে একটা অ্যাকশনধর্মী সিরিজ ফলে বেশ কয়েকটি অ্যাকশনের দৃশ্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শ্যুটিং চলছিল। টাকীতে আমরা কাজ করছিলাম। এই দৃশ্যে দেখানো হবে সত্যম (সত্যম ভট্টাচার্য) আমাকে বাঁচাবে। দৃশ্যটাতে ওঁর আমাকে নিয়ে ফ্রেম আউট হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সত্যম ও আমি ভারসাম্য হারাই। তারপর একসঙ্গে পড়ে যাই। ও আমার উপর পড়ে। আমার হাঁটুতে আগে থেকেই একটু সমস্যা ছিল, আবার নতুন করে আঘাত লাগাতে অ্যাঙ্কেল ট্যুইস্ট হয়।’
ফলে আঘাত যে বেশ অনেকটাই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কাজের মাঝে এই বিপত্তি। তাই কাজও স্থগিত হয়েছে। নায়ক জানান বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকবে। বিক্রমের কথায়, ‘আমার সেরে উঠতে প্রায় ৭ দিন মতো সময় লাগবে। ২০ ও ২১ মার্চ আমাদের ক্ল্যাইম্যাক্সের শ্যুট ছিল। কিন্তু আমরা অনুরোধ করে তা ৭ দিন পিছিয়েছি। আমরা আপাতত কাল থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত আমাদের কাজ বন্ধ রাখছি। ২৩ তারিখ থেকে আবার কাজ শুরু হবে। আশাকরি তার মধ্যে ফিজিওথেরাপি, ব্যাথার ওষুধ সবটার মাধ্যমে সেরে উঠব। কারণ পায়ের এই অবস্থা নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। পাশাপাশি অ্যাকশনধর্মী সব দৃশ্য রয়েছে, এই ভাবে কাজ করলে পায়ের অবস্থাও খারাপ হবে। তা ক্যামেরাতেও ধরা পড়বে।’
প্রসঙ্গত, বিক্রমের এই সিরিজে নানা চমক রয়েছে। ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-খ্যাত ময়াং চ্যাং! ‘বদমাশ কোম্পানি’-সহ একাধিক ছবি-সিরিজে অভিনয় করেছেন। তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি একজন সুদক্ষ সঙ্গীত শিল্পীও। এই ছবিতে ময়াংকে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে।
সিরিজে বিক্রম, মায়াং ছাড়াও থাকবেন দেবেশ রায়চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সুস্মিতা রায়, সত্যম ভট্টাচাৰ্য, আয়ুশ দাস প্রমুখ। সিরিজটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শমীক রায়চৌধুরী। এর আগে শমীক দর্শককে ‘বেলাইন’ -এর মতো ছবি উপহার দিয়েছে।