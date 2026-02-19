Edit Profile
    Zee Bangla Update:‘জি কাকুর মাথা গেছে’, ঘোষণার পরও বুধে সম্প্রচার হল না রাহুলের সাত পাকে বাঁধা,রাত ৯টায় এল দাদামণি, কেন?

    একদিন শ্যুটিং বন্ধ ছিল সাত পাকে বাঁধার। সব ঠিক থাকার পরও কেন নির্দিষ্ট দিনে সম্প্রচার শুরু হল না রাহুলের সাত পাকে বাঁধার?                        

    Published on: Feb 19, 2026 7:39 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ১৮ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার রাত ৯টা থেকে সম্প্রচার শুরু হওয়ার কথা ছিল রাহুল মজুমদারের নতুন মেগা সাত পাকে বাঁধার। এই সিরিয়ালকে জায়গা করে দিতে বড় রদবদল হয় জি বাংলার স্লটে। রাত ৯টার স্লট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় জোয়ার ভাঁটাকে। অন্যদিকে ৮.৩০টার স্লট থেকে সরিয়ে দাদামণিকে পাঠানো হয় রাত ১০.১৫-র স্লটে।

    কিন্তু নতুন সিরিয়াল শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কাহানিতে টুইস্ট। আচমকাই চ্যানেলের তরফে তুলে নেওয়া হয় সাত পাকে বাঁধার স্লট প্রোমো। বদলে ঘোষণা করা হয়, এবার থেকে রাত ৯টায় দেখা যাবে প্রতীক সেনের আমাদের দাদামণি। কিন্তু কেন? ধন্দে ভক্তরা। প্রতীক ভক্তরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও রাহুল অনুরাগীরা চটে লাল। কেন নির্ধারিত দিনে সম্প্রচারিত হল না অ্যাক্রোপলিসের নতুন মেগা?

    এই ব্যাপারে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল অভিনেতা রাহুল মজুমদারের সঙ্গে। রাহুল জানালেন, কেন বুধবার থেকে সম্প্রচারিত হল না সাত পাকে বাঁধা তার উত্তর তিনি নিজেও জানেন না! রাহুল বলেন, ‘এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র চ্যানেল বা প্রযোজনা সংস্থাই দিতে পারবে। আমরা অভিনেতা, আমাদের কাছে কল টাইম আসে, নিজেদের সেরাটা আমরা উজার করে দিই। ব্যাস, এইটুকুই’। রাহুল জানান, হয়ত কোনও টেকনিক্য়াল সমস্য়ার জেরে নির্ধারিত দিনে সম্প্রচার শুরু হয়নি।

    জানা যাচ্ছে, একদিন শ্যুটিং বন্ধ ছিল সাত পাকে বাঁধা ধারাবাহিকের। এখনও পর্যন্ত ১৩ দিন শ্যুট করেছেন ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা। শ্যুটিং বন্ধ থাকার পরই প্রযোজনা সংস্থা ও চ্যানেল তড়িঘড়ি মিটিংয়ে বসে। বন্ধ দরজার পিছনে কী কথা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, তবে বৃহস্পতিবারও শ্যুটিং সেরেছে গোটা ইউনিট। এখনও পর্যন্ত ৩-৪টে এপিসোডের ব্যাঙ্কিং রয়েছে প্রযোজনা সংস্থার কাছে। খবর, আনন্দী আরও কিছুদিন চলবে, তারপর সেই স্লটে যাবে দাদামণি এবং রাত ৯টাতেই আসবে সাত পাকে বাঁধা। কিন্তু কখন যে কী ঘটে যায় বলা মুশকিল! কারণ এইভাবে স্লট-সম্প্রচারের দিনক্ষণ ঘোষণার পর দুম করে কোনও মেগা সিরিয়ালের সম্প্রচার রোখা হয়েছে, এমন ঘটনা স্মরণে আসে না।

    এই সিরিয়ালে রাহুলের বিপরীতে দেখা যাবে নবাগতা সম্পূর্ণা রক্ষিতকে। বিরাটির মেয়ে সম্পূর্ণা বি-টেক পড়ছেন। ছোটপর্দায় তাঁর শুরুটা ধামাকেদার হতে চলেছে। শুভ-শাওনের ভালোবাসার গল্প বলবে এই মেগা। শ্রেণি বিভাজন, বাবা-মেয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েন অ্যাক্রোপলিসের এই মেগার মূল উপজীব্য।

