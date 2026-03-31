ছেলেকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামী রণবীরের সঙ্গে আইপিএল দেখতে গেলেন কঙ্কনা! ‘কুল প্যারেন্টিং’ বলে প্রশংসা নেটিজেনদের

ছেলেকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামী রণবীরের সঙ্গে আইপিএল দেখতে গেলেন কঙ্কনা! ‘কুল প্যারেন্টিং’ বলে প্রশংসা নেটিজেনদের
কঙ্কনা সেন শর্মার সঙ্গে রণবীর শোরির বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, তারপর মাঝে অনেকটা সময় কেটেও গিয়েছে। তবে এবার তাঁর সঙ্গেই আইপিএল ম্যাচ দেখতে গেলেন নায়িকা! কারণ ছেলে হারুন। তাঁদের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই 'কুল প্যারেন্টিং'-এর জন্য প্রশংসা পাচ্ছেন তাঁরা।
কঙ্কনা সেন শর্মার সঙ্গে রণবীর শোরির বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, তারপর মাঝে অনেকটা সময় কেটেও গিয়েছে। তবে এবার তাঁর সঙ্গেই আইপিএল ম্যাচ দেখতে গেলেন নায়িকা! কারণ ছেলে হারুন। তাঁদের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই 'কুল প্যারেন্টিং'-এর জন্য প্রশংসা পাচ্ছেন তাঁরা। এই সপ্তাহান্তে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ছেলে হারুনের সঙ্গে একটি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা।
রবিবার সন্ধ্যায়, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (এমআই) এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)-এর মধ্যকার হাই-ভোল্টেজ আইপিএল ম্যাচ চলাকালীন রণবীর, কঙ্কনা এবং তাঁদের ছেলেকে স্টেডিয়ামে একসঙ্গে দেখা যায়। পরে রণবীর তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তাঁদের সেই সুন্দর মুহূর্তের একটি সেলফিও শেয়ার করেন। ছবিতে, তিনজনকে একই রকম সাদা ও নীল পোশাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তাঁদের মুখে লেগেছিল হাসি। ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, ‘আজ @mipaltan-এর জয়, সেখানে থেকে দেখতে পেরে আমরা খুব খুশি!’
প্রসঙ্গত, রণবীর এবং কঙ্কনা ২০১০ সালে বিয়ে করলেও পরে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আর তার ঝলক মাঝে মাঝেই দেখা যায়। তারা প্রায়ই তাদের ছেলে হারুনকে নিয়ে ফ্যামিলি ট্রিপে যান এবং প্রকাশ্যে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলতেও শোনা গিয়েছে তাঁদের।
তাঁদের সম্প্রতি এই একসঙ্গে ঘোরার বিষয়টি নিয়েও অনেকে প্রশংসা করেছেন। রণবীরের পোস্টের কমেন্ট সেকশনে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘পুরো পরিবারকে একসঙ্গে দেখে ভালো লাগছে।’
পোস্টটি রেডিটে পুনরায় শেয়ার করা হয়েছিল, যেখানে অনেকেই তাঁদের 'ফ্যামিলি গোলস' বলে কমেন্ট করেছেন। একজন লিখেছেন, 'কোকো এবং রণবীর তাঁদের ছেলে হারুনের সঙ্গে আইপিএল দেখলেন। এটা খুবই ভালো ব্যাপার যে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া পরও তাঁদের ছেলের জন্য তাঁরা একটা 'পরিবার' হিসেবে থাকার চেষ্টা করছেন।' আর একজন তাঁদের 'চমৎকার অভিভাবকত্বের' প্রশংসা করেছেন, ‘কঙ্কনা আগে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে খুব মানিয়ে চলেন, তাঁরা দু’জনেই একে অপরের থেকে খুব আলাদা এবং এটা ভালোই হয়েছে যে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে। একটা চাপ নিয়ে সম্পর্ক ধরে রাখার থেকে আলাদা ভাবে থাকা ভালো। তাঁদের ছেলের জন্য একসঙ্গে থাকাটা খুবই প্রশংসনীয়।'
কাজের সূত্রে, রণবীর শোরি জনপ্রিয় ছবি ‘খোশলা কা ঘোশলা’-র সিক্যুয়েলে অভিনয় করতে চলেছেন। ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং দিবাকর বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত মূল ছবিটি তাঁর সরল অথচ বাস্তবধর্মী গল্পের জন্য দর্শকদের কাছে খুব প্রশংসা পেয়েছিল। পারিবারিক সমস্যা এবং সম্পত্তি কেলেঙ্কারির উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবিতে অনুপম খের, বোমান ইরানি এবং বিনয় পাঠকের মতো অভিনেতারাও অভিনয় করে ছিলেন।
অন্যদিকে, কঙ্কনাকে সম্প্রতি নেটফ্লিক্সের থ্রিলার ‘অ্যাকিউজড’-এ দেখা গিয়েছে, যেখানে নায়িকা যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত একজন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অনুভূতি কাশ্যপ পরিচালিত এই #মিটু থ্রিলারটিতে প্রধান চরিত্রে প্রতিভা রন্তাও অভিনয় করেছেন।