Arijit-Ruprekha: ‘একটু জিরিয়ে নে…’, অরিজিৎ-কে বার্তা রূপরেখার, এঁদের বিয়ে বিতর্কের সত্য়িটা জানেন?

Arijit-Ruprekha: ‘একটু জিরিয়ে নে…’, অরিজিৎ-কে বার্তা রূপরেখার, এঁদের বিয়ে বিতর্কের সত্য়িটা জানেন?
Arijit-Ruprekha: অরিজিৎ-এর প্রথম বউয়ের তকমা অকারণে বয়ে বেরিয়েছেন রূপরেখা। গায়কের সিনেমার গান থেকে অবসর নেওয়ার ঘটনায় কী প্রতিক্রিয়া ফেম গুরুকুল জয়ীর?
অরিজিৎ সিং এবং রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়— দুজনেরই উত্থান রিয়্যালিটি শো 'ফেম গুরুকুল'-এর মঞ্চ থেকে। মাঝখানে কেটে গিয়েছে দু’দশক। খ্যাতির শীর্ষে বিরাজ করছেন সেই রিয়ালিটি শো-এর সেরা পাঁচে জায়গা না পাওয়া অরিজিৎ সিং, অন্য়দিকে ফেম গুরুকুল জয়ী বাংলার অপর প্রতিযোগী রূপরেখা আজ অনেকটাই খ্যাতির অন্তরালে। অরিজিতের প্লে-ব্যাক ছাড়ার সিদ্ধান্তে যখন ভক্তরা হাহাকার করছেন, তখন বন্ধুর মতো আগলে নেওয়ার সুরে বার্তা দিলেন রূপরেখা। তবে নেটিজেনদের একাংশ এই বার্তার মাঝে খুঁজে পাচ্ছেন পুরনো সেই বিতর্কিত অধ্যায়কে, যেখানে একসময় রটে গিয়েছিল— অরিজিৎ আর রূপরেখা নাকি গোপনে বিয়ে করেছেন!
মঙ্গলবার রাতে আচমকাই অরিজিৎ সিং ঘোষণা করেন আর সিনেমায় গান গাইবেন না তিনি, প্লে-ব্যাক থেকে এখানেই বিরতি। সেই নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ, হাহাকার ভক্তদের। বুধবার অরিজিতের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লিখলেন রূপরেখা। গায়িকা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। প্লে-ব্যাকের ভুরি ভুরি ব্যস্ততা থেকে আপাতত বিরাম। একটু জিরিয়ে নে। আবার তো উঠতে পড়ে লাগতে হবে নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক ক্রিয়েশনে।’ নিজেকে অরিজিতের একনিষ্ঠ ভক্ত দাবি করে রূপরেখা আরও যোগ করেন, ‘আমরা কতক্ষণ আর তোর নতুন গান না শুনে থাকতে পারব বল? আমিও তো তোর অগণিত ভক্তর মধ্যে একজন। ভালো থাকিস ভাই।’
রূপরেখার এই পোস্টে স্পষ্ট দুজনের সমীকরণ। এই বার্তার সঙ্গে ফেম গুরুকুলের সময়কার আবছা একটা ছবিও ভাগ করে নিয়েছেন রূপরেখা। ছবিতে অরিজিৎ-রূপরেখাদের সঙ্গে দেখা মিলেছে সমিধ ত্য়াগীরও। এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে উপচে পড়েছে মন্তব্য়। অনেকেই এক রটনা টেনে প্রশ্ন রেখেছেন রূপরেখার সামনে। একজন লেখেন, ‘গুগল করতে তো ভাই নয়, অন্য় কিছু বলছে’।
'ফেম গুরুকুল'-এর সময় থেকেই অরিজিৎ ও রূপরেখার রসায়ন নিয়ে চর্চা কম হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে গুঞ্জন ছিল যে, কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এখনও বহু সংবাদমাধ্য়মে তেমনটাই দাবি করা হয়। যদিও এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। রূপরেখা নিজের মুখেও সেই রটনা নিয়ে কড়া জবাব দিয়েছেন।
জীবনে একবারই বিয়ে করেছেন রূপরেখা। তাঁর স্বামীর নাম নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য। ২০১০ সালে বিয়ে করেন তাঁরা। ১৬ বছরের দাম্পত্য় দুজনের। ২০২১ সালে রূপরেখা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ‘আমি নিজেও গায়ক অরিজিত সিংয়ের ভক্ত। অরিজিত কাকে প্রথম বিয়ে করেছিল সেটা আমার জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমি ওঁর প্রথম পক্ষের বউ নই’।
অরিজিৎ এখন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু কোয়েল রায়ের সঙ্গে সুখে সংসার করছেন, আর রূপরেখাও নিজের জীবনে থিতু। কিন্তু আজকের এই কঠিন সময়ে রূপরেখার ‘ভাই’ সম্বোধন যেন সেই পুরনো সব ‘বিয়ের রটনা’কে এক ঝটকায় নস্যাৎ করে দিয়ে এক নির্মল বন্ধুত্বের উদাহরণ পেশ করল। কোয়েল অরিজিৎ-এর দ্বিতীয় স্ত্রী। একথা সত্য়ি কোয়েলের আগে আরও একবার বিয়ে হয়েছিল গায়কের। তবে সেটা ছিল শুধুই কাগুজে বিয়ে। সংসার পাতেননি অরিজিৎ। বিয়ের বন্ধন শুরু আগেই সম্পর্ক শেষ হয়। আসলে ছোট থেকে শুধু কোয়েলেকেই ভালোবেসেছেন অরিজিৎ।
প্লে-ব্যাকের সেই দীর্ঘ ক্লান্তি মুছে অরিজিৎ এখন নিজের মতো করে সঙ্গীতের সাধনা করতে চান। তাঁর নতুন সফরের জন্য় অফুরান শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বন্ধু রূপরেখা।