Sandy Ghoshal: ‘ওর পেয়ারের লোকজন…’, সাজিয়েছেন টলিপাড়ার নামী নায়িকাদের, মানসিক রোগে আক্রান্ত স্য়ান্ডির পাশে শুধু বিয়াস!

Sandy Ghoshal: ‘ওর পেয়ারের লোকজন…’, সাজিয়েছেন টলিপাড়ার নামী নায়িকাদের, মানসিক রোগে আক্রান্ত স্য়ান্ডির পাশে শুধু বিয়াস!
‘শুধু কোয়েল মল্লিক এসেছিল শুনলাম… কিন্তু কোয়েলের একার দায় তো নয়’, মানসিক রোগে ভুগছেন একসময়ের নামজাদা স্টাইলিস্ট স্যান্ডি।
সময় অনেক যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়, কিন্তু যদি আপনি সময়ের হিসাবটাই গুলিয়ে ফেলেন! সন্দীপন ঘোষাল টলিপাড়ার অন্দরে একটা সময় অতি পরিচিত নাম ছিল। স্যান্ডি বলে তাঁকে এক কথায় সকলে চেনে। টলিপাড়ার এ-লিস্টার নায়িকারা তাঁর ছেঁকে থাকত। যে কোনও ইভেন্ট হোক বা ফটোশ্যুট, সবার পছন্দের পাত্র তিনি। কারণ কোন নায়িকাকে কোন পোশাকে সুন্দর লাগবে, কেমন সাজ হবে- সে-সব তাঁর নখদর্পণে ছিল। দাদার আদেশ ছবি দিয়ে টলিউডে কাজ শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে একাধিক ব্লকবাস্টার ছবির স্টাইলিং করেছেন স্যান্ডি।
বছর খানেক আগেও টলিপাড়ার সবচেয়ে আলোচিত স্টাইলিস্ট স্যান্ডির বর্তমান অবস্থার কথা জানলে আপনার চোখ ফেটে জল আসবে। মানসিক রোগের শিকার তিনি। তাঁর পরিস্থিতির কথা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন স্যান্ডির দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা অভিনেত্রী বিয়াস রায়। শুধু তাই নয়, টলিপাড়ার এ-লিস্টার নায়িকাদের রীতিমতো একহাত নিয়েছেন তিনি।
বিয়াস জানান, স্যান্ডির ‘মাথা খারাপ’। তবে একই সঙ্গে তিনি হতবাক, স্যান্ডির সাফল্যের সময়ের ‘বন্ধু, বান্ধবী, ওর পেয়ারের ফোটোগ্রাফার, ওর পেয়ারের মেক আপ আর্টিস্ট, তৎকালীন বয়ফ্রেন্ড, ওর প্রিয় অভিনেত্রীর দল যাঁদের জন্য ও দিনরাত এক করে মাথা ঘামিয়ে দুর্দান্ত সব ডিজাইন করেছে আজ তাঁরা একটু একটু করে এগিয়ে আসুন ওর দিকে।’
বিয়াসের কথায় একমাত্র কোয়েল মল্লিক স্যান্ডির খোঁজ নিয়েছেন। বিয়াস লেখেন,'পেয়ারের শব্দটা একটু শ্লেষের সাথেই বললাম কারণ আমার সামনেই ওর পেয়ারের লোকজনদের আমি কল করিয়েছিলাম ওকে দিয়ে। কেও ওর ফোন তোলেননি। কেও ব্লক করে দিয়েছেন। কেও ব্যস্ত টোনে বদলে দিয়েছেন। আমি সন্দীপের সাফল্যের সময় ওর আশেপাশে ঘেঁষার সুযোগটুকুও পাইনি। যাঁরা সন্দীপের বদান্যতায় নিজেদের সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন এক ডেকেডেরও বেশী সময় ধরে তাঁরা একটু করে এগিয়ে আসুন। ওকে অর্থ সাহায্য করুন। ওর বেটার চিকিৎসার জন্য হাল ধরুন ভাই।
শুধু কোয়েল মল্লিকের একার দায় তো নয়। যদিও সন্দীপ বলেছে কোয়েল এসেছিলেন। আমি শুটে ব্যস্ত আছি বলে এই মুহুর্তে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পাইনি।'
কী হয়েছে স্যান্ডির? বিয়াসের ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা যায়, ব্রেইন টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত স্য়ান্ডি। কোনও গুপ্তরোগ হয়নি তাঁর। বিয়াসের কথায়, ‘ওকে আজেবাজে সন্দেহ করে ইন্ডাস্ট্রির সব্বাই ওকে কোনঠাসা করে রেখেছে বিগত কয়েকবছর ধরে। এটা ঠিক নয়৷ এটা অন্যায় ৷ ব্রেইন টিবি হলে মানুষের ব্রেইন সেল গুলো ড্যামেজ হয়ে যায়৷ কেও চলে যায় না ফেরার দেশে। কেও ফিরে আসে মৃত্যুকে ছুঁয়ে।’
এই রোগের জেরেই নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন স্য়ান্ডি। ২০০৬ সালের পর তাঁর জীবনে ঘটা কোনও ঘটনাই আজ আর মনে পড়ে না স্যান্ডির। নিজের সাফল্যের সময়টাই মেমোরি থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে। মিমি চক্রবর্তী, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, নুসরত জাহান থেকে শুরু করে ছোটপর্দার নামীদামী নায়িকাদের নিজের হাতে সাজিয়েছেন স্যান্ডি।
গত মাসে স্যান্ডির জন্মদিনে অবশ্য় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী। পৌঁছেছিলেন ডিজাইনার অভিষেক রায়ও। বিয়াসের কথায়, ‘আমার বিশ্বাস ও অনেকটাই ঠিক হয়ে যেতে পারে ঠিক মত যত্ন, ভালোবাসা আর আদর পেলে। ওর পুরনো ভালোবাসার মানুষেরা একটু এগিয়ে এসো ঘেন্না কে দূরে সরিয়ে। আমি সন্দীপের ছোটবেলার বন্ধু সব্বার কাছ হাতজোড় করে মিনতি করছি আমার বন্ধুর এই অসময়ে।’