    শাহিদ-পত্নী মীরাকে এবার ছবিতে দেখা যাবে? তাঁকে প্রস্তাব দিলেন ফারহা

    মীরা রাজপুত ফারহা খানের ভলগে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফারাহ তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, তাঁকে 'অসাধারণ' দেখাচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন যে, তিনি একটি ছবিতে নায়িকা হতে পারেন।

    Published on: Jan 24, 2026 10:27 PM IST
    By Sayani Rana
    তাঁর সর্বশেষ ভ্লগে ফারহা খান তাঁর রাঁধুনি দিলীপের সঙ্গে গুরগাঁও গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভক্তদের বিড়লা আরিকা সোসাইটিতে একটি ফ্ল্যাটের ভার্চুয়াল ট্যুর করেছিলেন। সেখানে শাহিদ কাপুরের স্ত্রী মীরা রাজপুত এবং রণবীর কাপুরের বোন ঋদ্ধিমা কাপুরও উপস্থিত ছিলেন। ফারাহ খান মীরার প্রশংসা করেছিলেন এবং এমনকী তাঁকে একটি ছবির প্রস্তাবও দেন।

    শাহিদ-পত্নী মীরাকে এবার ছবিতে দেখা যাবে? তাঁকে প্রস্তাব দিলেন ফারহা
    শাহিদ-পত্নী মীরাকে এবার ছবিতে দেখা যাবে? তাঁকে প্রস্তাব দিলেন ফারহা

    মীরা রাজপুত ফারহা খানের ভলগে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফারাহ তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, তাঁকে 'অসাধারণ' দেখাচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন যে, তিনি একটি ছবিতে নায়িকা হতে পারেন।

    ফারহার প্রস্তাবে মীরা রাজপুত কী বলেন?

    ফারহা খান মীরাকে বলেন, 'তুমি একজন নায়িকা হতে পারো। আমার ছবিতে তুমি অভিনয় করতে পারো। ফারহা খানের কথায় মীরা হেসে ওঠেন। তারপর তিনি বিনয়ের সঙ্গে ফারহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

    মীরা কাপুরের সঙ্গে ২০১৫ সালে শাহিদ কাপুরকে বিয়ে করেছিলেন। মীরা রাজপুত একজন ব্যবসায়ী এবং স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড ‘আকিন্ড’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

    কাজের সূত্রে শাহিদ কাপুরের ছবি ‘ও রোমিও’ শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটির ট্রেলারও মুক্তি পেয়েছে।

    শাহিদ কাপুরের 'ও রোমিও' কবে মুক্তি পাচ্ছে?

    ছবিটি ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত 'ও রোমিও' ছবিতে শাহিদ কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি। ছবিতে আরও দেখা যাবে অবিনাশ তিওয়ারি এবং ফরিদা জালালকে।

    ফারাহ খান বর্তমানে 'কালারস'-এর আসন্ন রিয়েলিটি শো ‘দ্য ৫০’-এর প্রচারে ব্যস্ত। ‘দ্য ৫০’-এ বেশ কয়েকজন ছোট পর্দার অভিনেতা অভিনেত্রী এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার উপস্থিত থাকবেন। ‘দ্য ৫০’ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কালারসে সম্প্রচারিত হবে।

