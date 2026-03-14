    ফারহার সঙ্গে একসময় খারাপ আচরণ করতেন অক্ষয়! ‘এই ধরণের মানুষ…’, যা বললেন পরিচালক

    ফারহা খান সম্প্রতি অভিনেতা অক্ষয় খান্নার সঙ্গে কাজ করার সময় তাঁর অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলেছেন।

    Mar 14, 2026, 13:29:00 IST
    By Sayani Rana
    ফারহা খান সম্প্রতি অভিনেতা অক্ষয় খান্নার সঙ্গে কাজ করার সময় তাঁর অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলেছেন। ফারাহ নব্বইয়ের দশকে অক্ষয়ের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছিলেন, অসংখ্য গানে তাঁকে কোরিওগ্রাফি করেছিলেন। তবে, সেই সময়ে অক্ষয়ের আচরণে তিনি ভীষণ ভাবে বিরক্ত হন। তিনি বলেছিলেন যে অক্ষয় ভালো মানুষ ছিলেন না, সেটে সবসময় বিরক্ত থাকতেন। অভিনেতা চুল পড়ার সমস্যায়ও ভুগছিলেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বদলে যান।

    অক্ষয়ের আচরণে ফারহা হতবাক হয়ে যান

    রণবীর এলাহাবাদিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ফারাহ বলেন, ‘নব্বইয়ের দশকে আমি ওঁর সঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ করেছি এবং পরে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ তখন ও একজন ভিন্ন মানুষ ছিল। হ্যাঁ, ও খুব অন্তর্মুখী ছিল, কিন্তু সেটে ওঁর আচরণ ভালো ছিল না। যদি আমি জানতে পারতাম যে, অক্ষয় খান্না একটি ছবিতে আছেন, তাহলে আমি বলতাম যে আমার কোনও ডেট নেই।’

    চুল পড়ার কারণেই এমন আচরণ

    অক্ষয় খান্নার এই পর্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফারাহ জানান যে, হয়তো চুল পড়ার কারণেই ওঁর আচরণ এমন হয়ে থাকতে পারে। ফারাহ বলেন যে, অক্ষয় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর চুল পড়ছিল। সে সময় সে কেবল বিরক্ত হত। সে জিনিস ছুঁড়ে ফেলে বলত, ‘এটা কেমন সংলাপ?’ তাহলে সেই সময় ও এই ধরণের মানুষ ছিল।'

    ফারহা আরও বলেন যে, ‘দিল চাহতা হ্যায়’ ছবিতে আবারও তাঁর সঙ্গে কাজ করার পর ফারহার মতামত বদলে যায়। এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ফারহার খুড়তুতো ভাই। ছবিতে আমির খান এবং সইফ আলি খান একসঙ্গে ছিলেন। তিনি জানান যে, ততক্ষণে অভিনেতা তাঁর চুল পড়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন এবং আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আগে, যদি জল বা বৃষ্টির দৃশ্য থাকত, তাহলে তিনি টুপি পরতেন, যেমনটি তিনি ‘তাল’ ছবিতে করেছিলেন। ‘দিল চাহতা হ্যায়’-এর পরে তিনি বদলে যান। ফারাহ আরও জানান যে তিনি তাঁর নৃত্য প্রতিভাকে বিশেষ বলে মনে করেন। ‘দিল চাহতা হ্যায়’ ছবির ‘কোই কাহে কেহতা রাহে’ গানে, ফারহা অক্ষয়কে আমির এবং সইফের চেয়ে ভালো নৃত্যশিল্পী বলে অভিহিত করেছিলেন।

    অক্ষয় খান্নার সঙ্গে ফারাহ খানের কাজের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা বদলে গিয়েছেন। ফারাহ খান ২০১০ সালের কমেডি ছবি ‘তিস মার খান’-এ অক্ষয় খান্না এবং অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এখন, ধুরন্ধর ছবিতে রেহমান ডাকাতের ভূমিকায় অক্ষয়ের অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে।

