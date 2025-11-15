রাজকুমার মেয়ের জন্মের পরই পত্রলেখার সাধভক্ষনের বিশেষ ছবি শেয়ার করলেন ফারহা!

রাজকুমার মেয়ের জন্মের পরই পত্রলেখার সাধভক্ষনের বিশেষ ছবি শেয়ার করলেন ফারহা!
বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও এবং পত্রলেখা আজ একটি সুন্দরী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই তারকা দম্পতি শনিবার সকালে তাঁদের ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের কন্যার জন্মের খবর ভাগ করে নিয়েছেন। আর তার মাঝেই পরিচালক-কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান পত্রলেখার সাধভক্ষণের অদেখা ছবিগুলি শেয়ার করেছেন।
সুন্দর ছবি শেয়ার করে ফারহা খান লিখেছেন, ‘শিশুটি এসেছে। রাজকুমার এবং পত্রলেখাকে অভিনন্দন। জীবনের এই সুন্দর পর্বটি উপভোগ করুন। যদি আপনার শিশুর জন্য কোনও পরামর্শের প্রয়োজন হয়, মনে রাখবেন আমি এখানে আছি।’ ফারহা খান হুমা কুরেশিকে আরও ট্যাগ করে লিখেছেন যে, ‘আমরা সময় মতো ওঁকে সাধ খাইয়েছি।’ ফারহার এই কথাগুলি থেকে মনে হচ্ছে সম্প্রতি সাধভক্ষনের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফারহা খান এবং হুমা কুরেশি ছাড়াও, সোনাক্ষী সিনহা এবং জাহির খান রাজকুমার এবং পত্রলেখার এই সুন্দর মুহূর্তটিকে বিশেষ করে তুলতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি, কিছু বিশেষ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এসেছিলেন।
প্রসঙ্গত, রাজকুমার রাও এবং পত্রলেখার প্রেমের গল্প শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের সিটিলাইটস সিনেমার সময়। প্রায় সাত বছর প্রেম করার পর, তাঁরা ২০২১ সালে বিয়ে করেন। তাঁদের বিয়ের চার বছর পর, পত্রলেখা কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের পরিবার উভয়েই লক্ষ্মীর আগমন উদযাপন করছেন।
