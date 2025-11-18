কলেজ অধ্যক্ষের অপমান, এদিকে হেলদোল নেই ফারহানের! চটে গিয়ে ছেলেকে কী বলেছিলেন জাভেদ আখতার?

অনেকেই জানেন না ফারহা খান ও ফারহান আখতার হলেন খুরতুতো ভাই-বোন। শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তাঁরা একসঙ্গে। সম্প্রতি ফারহার ভ্লগে দেখা গেল ফারহানকে, অভিনেতা ১২০ বাহাদুর মুক্তির জন্য পুরোদমে প্রচার চালাচ্ছেন। আর দুই ভাই-বোন একসঙ্গে হওয়া মানেই, অনেক পুরনো দিনের গল্প উঠে আসা। ফারহা একটি ঘটনার কথা ভাগ করে নেন, যখন কলেজে ভর্তি হতে পারেননি ফারহান আখতার। প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তাঁর ভর্তির অ্যাপ্লিকেশন। আর এতেই বেজায় চটেছিলেন জাভেদ আখতার। তিরস্কার করে বলেছিলেন, ‘শরম নেহি আতি (তোমার লজ্জা করে না)’!
ফারহা বলেন, ‘আমি আর সাজিদ খান (সাজিদ খান, ফারাহর ভাই) ছোট ছিলাম, তখন ফারহানের মা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন। আর আমরা ফারহানের বাসায় অনেক বছর একসঙ্গে থাকতাম। ফারহান যখন কলেজে পড়ত, তখন সে ছিল একেবারেই লক্ষ্যহীন। আমি একজন সাক্ষী কারণ আমি তার জন্য একটি কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম। যদিও ওর নম্বর খুব খারাপ ছিল।’
কেন বিরক্ত হয়েছিলেন জাভেদ আখতার? ফারহা আরও বলেন, ‘কলেজের অধ্যক্ষ খুব অভদ্র ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জাভেদ আখতার সাহেবের কারণে আমি তাকে ভর্তি করছি, কিন্তু তিনি এই কলেজে থাকার যোগ্য নন'। এবং ওই কথায় আমাদের সবার খুব খারাপ লেগেছিল এবং ওর বাবাও খুব বিরক্ত হয়েছিল। আমরা মেরিন ড্রাইভ পার হচ্ছিলাম এবং আমরা ভেবেছিলাম ফারহানেরও বোধহয় খুব খারাপ লেগেছে। ওমা, আচমকা ফারহান বলে, ওকে মশলা ভেল কিনে দিতে। এতেই রেগে যান ওঁর বাবা, বলে ওঠেন, 'তোমার কি লজ্জা হয় না'?’
ফারহানকে পরবর্তীতে ১২০ বাহাদুর সিনেমাতে দেখা যাবে, যেখানে তিনি মেজর শয়তান সিং ভাটির চরিত্রে অভিনয় করবেন। রাজনীশ ‘রাজি’ ঘাই দ্বারা পরিচালিত এবং রীতেশ সিধওয়ানি এবং ফারহান আখতার (এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট) এবং অমিত চন্দ্র (ট্রিগার হ্যাপি স্টুডিও) এর দ্বারা প্রযোজিত, ১২০ বাহাদুর ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পটভূমিতে সেট করা হয়েছে এবং লাদাখ, রাজস্থান এবং মুম্বইয়ের রিয়েল লোকেশনে শ্যুট করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি।