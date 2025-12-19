Edit Profile
    Farah Khan Triplets: শীঘ্র ছাড়বে ভারত! বিশ্বের ৩ নামি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল ফারহা খানের তিন সন্তান

    চলচ্চিত্র নির্মাতা-কোরিওগ্রাফার ফারহা খান এবং শিরিশ কুন্দরের সন্তান দিভা, আনিয়া এবং জার আগামী বছর ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন। 

    Published on: Dec 19, 2025 1:52 PM IST
    By Tulika Samadder
    কোরিওগ্রাফার-চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারহা খান এবং তার স্বামী, সম্পাদক শিরিশ কুন্দর ট্রিপলেটস দিভা, আনিয়া এবং জার যেন চোখের পলকে বড় হয়ে গিয়েছেন। পরিচালক-কোরিওগ্রাফার ফারহা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কলেজ-থিমযুক্ত কাপকেক পোস্ট করার পরে আরও বিশেষ করে বিষয়টা সকলের নজরে আসে।

    ফারহা খানের তিন সন্তান দিভা, আনিয়া এবং জার।
    ফারহা খানের তিন সন্তান দিভা, আনিয়া এবং জার।

    ফারহা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কলেজ-থিমযুক্ত কাপকেকের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এটি সবচেয়ে মিষ্টি ... ধন্যবাদ @poojaadhoot... আমার সব সন্তানদের শুভেচ্ছা।’ কাপকেকের উপর ব্যাবসন, এনওয়াইইউ ও এমোরি-র লোগো।

    ব্যাবসন (Babson) বলতে মূলত Babson College-কে বোঝানো হয়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ওয়েলেসলি-তে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বেসরকারি বিজনেস স্কুল। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি বোঝানো হয়েছে NYU দিয়ে। যা আমেরিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যার ক্যাম্পাস নিউ ইয়র্ক, আবুধাবি ও সাংহাই-এর মতো আন্তর্জাতিক স্থানে অবস্থিত। আর এমোরি বিশ্ববিদ্য়ালয় আটলান্টা, জর্জিয়ায় অবস্থিত। অর্থাৎ ফারহার তিন সন্তান এতদিন মুম্বইয়ের বিখ্যাত ধীরুভাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে লেখাপড়া করলেও, এখন তাঁরা তিনটি পৃথক জায়গায় যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য।

    ফারহা এবং শিরিশ ২০০৪ সালে বিয়ে করেছিলেন। তাদের ট্রিপলেট ২০০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং এই বছর তাঁদের সন্তানদের ১৭ বছর বয়স হল।

    ফারহা খানের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি।
    ফারহা খানের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি।

    জানা গিয়েছে যে, ডিভা ব্যাবসন কলেজে ভর্তি হয়েছেন, বিষয় এন্টারপ্রনারশিপ এবং ফিনান্স। আনিয়া অর্থনীতি এবং ডেটা সায়েন্সে ডিগ্রি অর্জনের জন্য নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। ছেলে জার ভর্তি হয়েছেন জর্জিয়ার আটলান্টার এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে, পড়াশোনা করবেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অব বিজনেস নিয়ে।

    কদিন আগে সন্তানদের নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে ফারহাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘ভাগ্যক্রমে আমার বাচ্চাদের বয়স এখন ১৭ বছর। ওরা খুব বেশি বড় হয়নি। এখনও পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ওরা জন্মদিনে বন্ধুদের সঙ্গে না কাটিয়ে আমাদের সঙ্গেই ডিনারে যেতে চায়। ক্লাবে যেতে বা পার্টি করতেও চায় না।’ সঙ্গে ফারহা খান আরও জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সন্তানরা কখনও কোনও ক্লাবে যায়নি। এবং তাঁর মেয়েরা এখনও মেকআপ করেনি। তিনি খুব কঠোরভাবে ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন।

    ফারহা জানিয়েছিলেন, ‘প্রতি সন্ধ্যায় আমরা এক সঙ্গে বসে গল্প করি। ওদের জীবনে কী ঘটছে তা শেয়ার করে আমার সঙ্গে। আমিও মজা করে সবটা উপভোগ করি।’ সঙ্গে আরও জানান যে, ছেলেকে শিখিয়েছেন বোনদের খেয়াল রাখতে ও সব মেয়েদের সম্মান করতে।

    © 2025 HindustanTimes