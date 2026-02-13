Edit Profile
    হলিউডে আত্মপ্রকাশ ফারহানের, রবিশঙ্করের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে

    বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত রবি শঙ্করের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন ফারহান আখতার, যিনি ছিলেন 'বিটলস' ব্যান্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

    Published on: Feb 13, 2026 2:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউডের অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী এমন রয়েছেন যারা এর আগে হলিউডের আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছেন সেখানে। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন ফারহান আখতার। স্যাম মেন্ডেসের আইকনিক ব্যান্ড, দ্য বিটলসের উচ্চাকাঙ্ক্ষী চার পর্বের বায়োপিকের অংশ হবেন।

    হলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন ফারহান
    ফারহান পণ্ডিত রবি শঙ্করের চরিত্রে অভিনয় করবেন , যিনি প্রখ্যাত ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন যিনি দ্য বিটলসের একজন ভালো বন্ধু ছিলেন এবং ৭০-এর দশকে ভারত সফরের সময় তাদের আতিথ্য করেছিলেন।

    বিটলসের ছবিতে ফারহান আখতার

    বৃহস্পতিবার, সনি পিকচার্স ‘দ্য বিটলস - আ ফোর-ফিল্ম সিনেমাটিক ইভেন্ট’-এর জন্য একটি নতুন কাস্টিং ঘোষণা শেয়ার করেছে। এতে ফারহানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাকে রবি শঙ্করের চরিত্রে অভিনয় করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ঘোষণায় জানানো হয়েছে যে ছবিতে পল ম্যাককার্টনির বাগদত্তা জেন অ্যাশারের চরিত্রে লুসি বয়ন্টন, জন লেননের প্রথম স্ত্রী সিনথিয়া পাওয়েল চরিত্রে মরফিড ক্লার্ক এবং দ্য বিটলসের আসল ড্রামার স্টুয়ার্ট সাটক্লিফের চরিত্রে হ্যারি লটে অভিনয় করবেন।

    এটি হবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ফারহানের প্রথম অভিষেক। তিনি এর আগে একটি আমেরিকান টিভি শোতে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে তিনি ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ডিজনি+ শো ‘মিস মার্ভেল’-এ একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তবে ফারহান কবে থেকে শুটিং শুরু করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

    বিটলসের বায়োপিক সম্পর্কে

    বিটলস হল চার পর্বের একটি সিনেমাটিক ইভেন্ট যা ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী পপ ব্যান্ড গঠনকারী চার ব্যক্তির জীবনকে বর্ণনা করে। চারটি ছবির প্রতিটিই ফ্যাব ফোরের একজনের দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রায়িত হয়েছে। ছবিতে জন লেননের চরিত্রে হ্যারিস ডিকিনসন, পল ম্যাককার্টনির চরিত্রে পল মেসকাল, জর্জ হ্যারিসনের চরিত্রে জোসেফ কুইন এবং রিঙ্গো স্টারের চরিত্রে ব্যারি কেওগান অভিনয় করেছেন।

    ছবিতে লিন্ডা ম্যাককার্টনির চরিত্রে অভিনয় করবেন সাওয়ার্স রোনান, ব্রায়ান এপস্টাইনের চরিত্রে অভিনয় করবেন জেমস নর্টন এবং ইয়োকো ওনোর চরিত্রে অভিনয় করবেন আনা সাওয়াই। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন প্যাটি বয়েডের চরিত্রে আইমি লু উড, মৌরিন স্টারকির চরিত্রে মিয়া ম্যাককেনা-ব্রুস এবং প্রযোজক জর্জ মার্টিনের চরিত্রে হ্যারি লয়েড।

    স্যাম মেন্ডেস পরিচালিত, চলচ্চিত্রগুলি প্রযোজনা করেছে সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট, নীল স্ট্রিট প্রোডাকশন এবং অ্যাপল কর্পস। চিত্রনাট্য লিখেছেন জেজ বাটারওয়ার্থ, পিটার স্ট্রাঘান এবং জ্যাক থর্ন। এই বছরের শেষ নাগাদ শুটিং শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এরপর দীর্ঘ পোস্ট-প্রোডাকশন শিডিউল থাকবে। ২০২৮ সালের এপ্রিলে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে এই সিনেমা।

