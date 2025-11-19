ফারহানের অভিনয় নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য নাসিরুদ্দিনের! 'ভালো লাগেনি…', কড়া জবাব অভিনেতার

২০১৩ সালে মুক্তি পায় 'ভাগ মিলখা ভাগ' ছবিটি। এই ছবিটি ফারহান আখতারের কেরিয়ারের সেরা ছবিগুলির মধ্যে একটি বলে বিবেচিত হয়। নাসিরুদ্দিন শাহ এই ছবিতে ফারহানের অভিনয় সাবলীল লাগছে না বলে সমালোচনা করেছিলেন। এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন ফারহান।
বলিউডের সবচেয়ে প্রতিভাবান অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজক ফারহান আখতার বর্তমানে তাঁর ‘১২০ বাহাদুর’ ছবির জন্য চর্চায় রয়েছেন। তিনি ছবিটির প্রোমোশনে বর্তমানে ব্যস্ত। একটা সাক্ষাৎকারে তিনি নাসিরুদ্দিন শাহের পুরনো বক্তব্য সম্পর্কে কথা বলেন, যেখানে নাসিরুদ্দিন তাঁর অভিনয়কে ভুয়ো বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই বক্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফারহান আখতার বলেন যে এটা শোনার পর তার খারাপ লেগেছিল। তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এই বক্তব্যের পর কি অভিনয়ের বিষয়ে নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হয়েছিল? এই প্রশ্নে ফারহান বলেন, ‘যদি তিনি আমাকে সম্মান না করেন, তাহলে আমি কেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব?’
এবার, ফারহান গ্যালাটা প্লাসকে এই বিষয়ে বলেন, ‘আমি যখন এটা পড়েছিলাম, তখন আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু আপনাকে এটা ধীরে ধীরে নিতে হবে। এটা ওঁর মতামত। আমি বিশ্রামে বসে নিজেকে ছোট করার দিকে মনোনিবেশ করতে পারি, অথবা আমি এই সত্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি যে আমি যাঁকে একজন অভিনেতা হিসেবে সম্মান করি এবং প্রশংসা করি তিনিও এমনই মনে করেন এবং যাঁর আমার কাজের প্রশংসা করছেন তাঁদের দিকে মনোনিবেশ করতে পারি।’
ফারহানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সেই সমালোচনার পর তিনি কখনও নাসিরউদ্দিনের কাছ থেকে অভিনয়ের বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, ‘না, এবং আমি আপনাকে বলব কেন। আমি ২৫ বছর ধরে ছবি বানাচ্ছি। এমন অভিনেতা, পরিচালক এবং লেখক থাকতে পারেন যাঁরা আমার ১০ বছর পরে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যদি তাঁদের কাজের মধ্যে এমন কিছু থাকে যা আমার মনে হয় উন্নত করা যেতে পারে, তাহলে আমি তাঁদের ফোন করে বলব বা দেখা হলে বলব।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি বসে সেই ব্যক্তির সঙ্গে একটা সংবেদনশীল আলোচনা করতাম কারণ আপনি কারও সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছেন এবং আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, তবে এটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির সঙ্গে করা উচিত।’ তিনি আরও জানান যে, তিনি মনে করেন না যে নাসিরুদ্দিন শাহের বক্তব্যটি সেভাবে এসেছে। এটা একটা বিবৃতি ছিল। ফারহান বলেন যে, তার মনে হয়েছে যে ব্যক্তি (নাসিরুদ্দিন) তাঁকে সম্মান করেন না, কেন তিনি এমন একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।