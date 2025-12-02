‘জি লে জারা’ করতে রাজি হলেন বলিপাড়ার ৩ মাম্মা আলিয়া-প্রিয়াঙ্কা-ক্যাটরিনা, আপডেট শেয়ার করে নিলেন ফারহান আখতার

‘জি লে জারা’ করতে রাজি হলেন বলিপাড়ার ৩ মাম্মা আলিয়া-প্রিয়াঙ্কা-ক্যাটরিনা, আপডেট শেয়ার করে নিলেন ফারহান আখতার
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট এবং ক্যাটরিনা কাইফের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'জি লে জারা' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট শেয়ার করেছেন ফারহান আখতার। জানিয়েছেন তিনি ডেট অবশেষে পাওয়া গিয়েছে। জলদি শুরু হবে কাজ।
২০২১ সালে অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারহান আখতার সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘জি লে জারা’ ঘোষণা করেছিলেন। আর বলিউডের তিন বড় মুখ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট ও ক্যাটরিনা কাইফরে বাছা হয়েছিল কেন্দ্রীয় চরিত্রে। দুর্ভাগ্যবশত ডেট না মেলার কারণে বারংবার পিছিয়ে যায় ছবির কাজ। এখন ৪ বছর পর বড় আপডেট সামনে আনলেন পরিচালক ফারহান আখতার। জানালেন, অবশেষে ছবিটি হচ্ছে। ডেট মিলেছে।
সম্প্রতি এক পডকাস্টে ফারহান আখতার শেয়ার করেছেন যে, কাস্ট ঘোষণা হওয়ার পরেও কীভাবে জি লে জারা বিলম্বিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ছবি না করারই সিদ্ধান্ত নেন। কারণ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস, আলিয়া ভাট এবং ক্যাটরিনা কাইফকে ছাড়া তিনি সেই ছবি করতে রাজি ছিলেন না। এমনকী মাঝে শোনা গিয়েছিল জি লে জারা চিরতরের জন্য বন্ধ করা হচ্ছে।
তবে এখন ডেকান ক্রনিকলের সঙ্গে একটি নতুন আড্ডায়, ফারহান নিশ্চিত করেছেন, ‘সত্যি বলতে, অভিনেতাদের তারিখ পাওয়ার চেষ্টা করা বেশ সমস্যার কাজ ছিল। তবে আমরা সবকিছু সমাধান করেছি। আমরা শীঘ্রই কাজ শুরু করব’।
ছবিটি সম্পর্কে অগণিত খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রিয়াঙ্কার মেয়ে মালতি মেরিকে পৃথিবীতে স্বাগত জানানোর পরে বেরিয়ে যাওয়ার খবর, অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের জন্য যোগাযোগ করা, ক্যাটরিনার এই প্রোজেক্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার খবর- তবে জি লে জারা অবশেষে মূল পরিকল্পিত কাস্টের সঙ্গে শীঘ্রই ফ্লোরে যাবে।
গত কয়েক বছরে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রিয়াঙ্কার পর ক্যাটরিনা ও আলিয়াও মা হয়েছেন। তবে জি লে জারার জন্য দর্শকদের উত্তেজনা একই রয়ে গিয়েছে।
