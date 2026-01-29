Edit Profile
    আরও পিছিয়ে গেল ডন ৩-এর কাজ, আপাতত জি লে জারা-তেই মন দিতে চান ফারহান

    মাসখানেক আগেও, ফারহান আখতার ডন ৩ নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলেন। ছবিতে রণবীর সিংয়ের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার কথা থাকলেও, অভিনেতা পরবর্তীতে সিনেমাটি না করার সিদ্ধান্ত নেন। ফারহান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডন ৩-এর কাজ পরে করে, আপাতত জি লে জারা-র কাজে হাত দেওয়ার। 

    Published on: Jan 29, 2026 2:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    ডন ৩ থেকে রণবীর সিংয়ের প্রস্থানের পরে, এখন খবর আসছে যে ফারহান আখতার এই ছবিটি স্থগিত রাখছেন। এই মুহূর্তে এই ছবির কাস্টিং নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চান না তিনি। একই সঙ্গে তিনি চান দ্বিতীয় ছবির কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে। যাতে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট ও ক্যাটরিনা কাইফ।

    ফারহান আখতার, জি লে জারা।
    পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফারহান মনে করেন, ডনের কাস্টিং খুব সাবধানে করতে হবে। তিনি খুব চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চান যে, কে প্রধান নায়ক হবেন এবং এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া হবে। তবে এরই মধ্যে 'জি লে জারা'তে কাজ করার কথা ভাবছেন তিনি, যা তিনি অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন। মাঝখানে এটাও বলা হচ্ছিল যে সিনেমাটি হয়তো বানানো হবে না, যা ভক্তদের খুব হতাশ করেছিল। কারণ প্রথমবারের ৩ জন প্রধান অভিনেত্রীকে একসঙ্গে দেখা যাবে।

    জানা গিয়েছে, 'জি লে জারার' ছবির চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে এবং তিন অভিনেতার তারিখের কারণে এর শুটিং পিছিয়ে গিয়েছে। তবে এখন অনেকটাই কেটেছে জট। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছর থেকে ছবির শুটিং শুরু হবে। ফারহান তিন অভিনেত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে শুরু করেছেন। বলে রাখা ভালো, ২০২১ সালে জি রে জারা ঘোষণা করেছিলেন ফারহান।

    ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ, ফারহান ছবির বিলম্ব সম্পর্কে দ্য হিন্দুর সঙ্গে কথা বলার সময় বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে আমার রাহু কেতুর উপর বসে আছে। ছবিতে আরও সময় লাগবে। আমি এই ইতিবাচকতার সঙ্গে আছি যে সিনেমাটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। আমি এই প্রকল্পটি সম্পর্কে খুব বেশি চাপ নিতে চাই না, কারণ আমার আরও অনেক কিছু করার আছে। ’

