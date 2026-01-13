Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘ও রোমিও’র টিজারে ফরিদার মুখে গালাগাল শুনে স্তম্ভিত নেটদুনিয়া! 'ছোট, সহজ-সরল গালিগালাজ…', এই প্রসঙ্গে যা বললেন অভিনেত্রী

    শাহিদ কাপুরের ছবি 'ও রোমিও'-এর টিজার কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে। এই টিজারে শাহিদ ছাড়াও যিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি হলেন ফরিদা জালাল। টিজারে ফরিদা জালালকে গালাগাল দিতে দেখা গিয়েছে, যা সকলকেই বেশ অবাক করে দিয়েছিল। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ফরিদা।

    Published on: Jan 13, 2026 3:44 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শাহিদ কাপুরের ছবি 'ও রোমিও'-এর টিজার কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে। এই টিজারে শাহিদ ছাড়াও যিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি হলেন ফরিদা জালাল। টিজারে ফরিদা জালালকে গালাগাল দিতে দেখা গিয়েছে, যা সকলকেই বেশ অবাক করে দিয়েছিল। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ফরিদা।

    ফরিদার মুখে গালাগাল শুনে স্তম্ভিত নেটদুনিয়া! এই প্রসঙ্গে যা বললেন তিনি
    ফরিদার মুখে গালাগাল শুনে স্তম্ভিত নেটদুনিয়া! এই প্রসঙ্গে যা বললেন তিনি

    আরও পড়ুন: সৃজিতের ছবির পর এবার সিরিজে দিব্যাণী! শ্রাবন্তীর নাতনির ভূমিকায় দেবেন চমক?

    জুমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফরিদা জানান যে, বিশাল তার প্রিয় পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। অনেক দিন থেকেই তাঁর বিশালের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল। আর ‘ও রোমিও’ তাঁর ইচ্ছেপূরণ করেছে। তিনি আরও জানান যে, যখন বিশাল তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি বিশালকে বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে কাজ করার ফলে অভিনেত্রীর আরও একটি ইচ্ছাপূরণ হবে। বিশাল তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ‘আপনি কি গালাগাল দেবেন?’

    আরও পড়ুন: অমিতাভের প্রেমে পাগল রেখা নাকি 'বিগ বি'র স্ত্রী জয়া কার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি জানেন?

    তিনি বলেন, ‘আমি কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি খুশি হয়েছিলাম যে ও আমার সঙ্গে কাজ করতে চায়। আমি শুধু বলেছিলাম যে, ‘আমি কোনও অশ্লীল, নোংরা গালিগালাজ বলতে পারব না। যদি এটা একটা ছোট, সহজ সরল গালিগালাজ হয়, আমি তাহলে তা বলতে পারি।’ এই কথা শুনে তিনি হেসেছিলেন এবং আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন।’

    আরও পড়ুন: 'চলচ্চিত্র জগতে পুরুষরা খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন…', হঠাৎ এমন কেন বললেন ইমরান হাশমি?

    তিনি আরও বলেন, ‘আমি ছবিতে মাত্র একবার এই সংলাপটি বলেছি এবং এটা নিয়ে যে এত আলোচনা হবে তা বুঝতে পারিনি। আমি সমাজমাধ্যমে দেখেছি অনেকেই বলছেন, 'ফরিদা জালাল এটা বলেছেন', ‘আমাদের প্রিয় দিদা বা মা এটা বলেছেন।’ তারা আমাকে শুরু থেকেই দেখে আসছেন এবং আমি কখনও এমন সংলাপ বলিনি, তবে এটা ঠিক আছে।’

    আরও পড়ুন: সাহেবের বুকে মাথা রেখে সুস্মিতা, কখনও গালে হাত রেখে ভাসলেন প্রেমে ! নতুন কাজ নিয়ে ফিরছেন তাঁরা! রইল মহড়ার ঝলক

    প্রসঙ্গত, ‘ও রোমিও’তে শাহিদ কাপুর এবং ফরিদা জালাল ছাড়াও রয়েছেন তৃপ্তি দিমরি, দিশা পাটানি, তামান্না ভাটিয়া, বিক্রান্ত ম্যাসি, এবং অবিনাশ তিওয়ারি। ভ্যালেন্টাইনস ডে-এর আবহে ১৩ ফেব্রুয়ারি ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    News/Entertainment/‘ও রোমিও’র টিজারে ফরিদার মুখে গালাগাল শুনে স্তম্ভিত নেটদুনিয়া! 'ছোট, সহজ-সরল গালিগালাজ…', এই প্রসঙ্গে যা বললেন অভিনেত্রী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes