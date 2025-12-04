Guess The Actress: বিয়ের বছরেই ‘দেউলিয়া’ প্রযোজক স্বামী, কঠিন সময়ে বরের ঢাল বলি-নায়িকা, বলুন তো কে?

Guess The Actress: বিয়ের বছরেই ‘দেউলিয়া’ প্রযোজক স্বামী, কঠিন সময়ে বরের ঢাল বলি-নায়িকা, বলুন তো কে?
আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া বহু মহিলার গায়েই সেঁটে দেয় ‘গোল্ড ডিগার’ তকমা। আর সেই মহিলা যদি তারকা হয়, তাহলে তো কথাই নেই! সুস্মিতা সেন পর্যন্ত বাঁচেননি এমন বদনামের থেকে। ডিভোর্সের পর কখনো নাতাশা স্ট্যানকোভিচ, কখনো আবার করিশ্মা কাপুর, মোটা অঙ্কের খোরপোশ নেওয়ায় রোশে পড়েছিলেন তাঁরা। তবে জানেন কি, এমনও এক নায়িকা আছেন বলিপাড়ার, যিনি স্বামীর সঙ্গে যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসেন, তখন সেই নায়ক-স্বামী একপ্রকার নিঃস্ব। প্রবল আর্থিক টানাপোড়েনেও অটুট ছিল তাঁদের সম্পর্ক।
কথা হচ্ছে রকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভাগনানি সম্পর্কে। দুজনে ২০২৪ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। আর ওই বছরই অক্ষয় কুমার এবং টাইগার শ্রফের ‘বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা’ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল। এটি বছরের সবচেয়ে বড় হিট হবে বলে আশা করা হয়েছিল, তবে এটি ২০২৪ সালের সবচেয়ে বড় ফ্লপ হয়ে ওঠে। যার ফলে জ্যাকির প্রযোজনা ব্যানার পূজা এন্টারটেইনমেন্ট আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়। খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে জ্যাকিকে। সেই কোম্পানির ৮০ শতাংশ কর্মীকে ছাটাই করা হয়। এমনকী, এই প্রযোজনা সংস্থার সাততলা একটি অফিস ছিল, সেটিকেও বিক্রি করে দিতে হয়। তবে সেই সময় পরিবারের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রকুল। বর্তমানে এক সাক্ষাৎকারে সেই কঠিন সময় নিয়ে কথা বললেন নায়িকা।
রকুল বলেন, ‘লোকেরা যা বলে তা দ্বারা আপনি প্রভাবিত হতে পারবেন না, কারণ লোকেরা বেশিরভাগ সময় সঠিক জিনিস বলে না - আমরা এমন একটি সংস্কৃতিতে রয়েছি যেখানে চাঞ্চল্যকর সংবাদ চলে।’ তিনি নিজের কথায় আরও যোগ করেন, ‘এটি পরিবার এবং ওর (জ্যাকি ভগনানি) জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং সময় ছিল। কিন্তু খবরে বলা অনেক কথাই সঠিক ছিল না। কোনো কোম্পানি বন্ধ হয়নি। আমি জানতাম না, কারণ আমি এসব খবর পড়ি না। আমি বিরক্ত হইনি, কারণ আমি জিনিসগুলি প্রথম থেকেই জানতাম। হ্যাঁ, এটি সত্যি যে দুই থেকে তিনটি সিনেমা কাজ করেনি, এবং এটি একটি বিশাল আঘাত ছিল, যা প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি ফেলেছিল পরিবারকে- তবে এমনটা প্রতিটা প্রযোজকের সঙ্গে ঘটে। এমনকী এক পর্যায়ে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গেও এমনটা ঘটেছিল।’