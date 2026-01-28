Edit Profile
    আইনি বিপাকে রণবীর, কান্তারার দৈব দৃশ্য নকল করার অভিযোগে করা হল এফআইআর দায়ের

    গত বছর ধুরন্ধর ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন রণবীর সিং। কিন্তু তার কয়েকদিন আগেই একটি অন্য বিষয় নিয়ে তিনি এসেছিলেন খবরের শিরোনামে।

    Published on: Jan 28, 2026 10:44 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত বছর ধুরন্ধর ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন রণবীর সিং। কিন্তু তার কয়েকদিন আগেই একটি অন্য বিষয় নিয়ে তিনি এসেছিলেন খবরের শিরোনামে। IFFI ২০২৫ - এর অনুষ্ঠানে ঋষভ শেট্টি পরিচালিত ছবি কান্তারা: দ্যা লেজেন্ড চ্যাপ্টার ওয়ান- এর একটি দৈব দৃশ্য নকল করে রীতিমতো সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন অভিনেতা।

    আইনি বিপাকে রণবীর (PTI)

    সেই সময় ঘটনাটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় রণবীর একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিলেন, আমি শুধুমাত্র এই সিনেমার প্রচারের জন্য এমন করেছিলাম কাউকে অপমান করার জন্য নয়। আমি জানি একটা ছবি তৈরি করতে কতটা পরিশ্রম করতে হয়, আমি আমার দেশের প্রতিটি সংস্কৃতিকে গভীরভাবে সম্মান করি। আমার কাজে যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

    রণবীর ক্ষমা চাওয়ার পরেও ঘটনাটি ধামাচাপা করেনি বরং এবার নতুনভাবে সমস্যায় পড়লেন রণবীর। রণবীরের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতি এবং উপকূলীয় কর্নাটকের চামুন্ডি দৈব ঐতিহ্যের অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ১৯৬, ২৯৯ এবং ৩০২ - এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুর আইনজীবী প্রশান্ত মেথাল অভিনেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন।

    FIR - এর বিবরণ

    FIR - এ লেখা, ২০২৫ সালের ২৮ নভেম্বর গোয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। অভিযোগকারী দাবি করেছেন, রণবীর অবমাননা কর মন্তব্য করেছিলেন এবং মঞ্চে একটি দৃশ্য নিয়ে উপহাস করেছিলেন, যা দৈব ঐতিহ্যের সম্মানকে ক্ষুন্ন করা হয়। শুধু তাই নয়, চামুণ্ডীকে নারী ভূত বলেও উল্লেখ করেন রণবীর। এছাড়া পানঝুলি এবং গুলিকাকে হাস্যকর বলে ব্যাখ্যা করেন।

    অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, চামুন্ডি দৈব কর্নাটকের উপকূলীয় অঞ্চলের ঐশ্বরিক নারী শক্তির প্রতীক। দেবতাকে ভূত বলা একটি গুরুতর অপরাধ, যা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে।

