Rohit Shetty: এবার নিশানায় রোহিত শেট্টি! মাঝরাতে পরিচালকের আবাসন লক্ষ্য করে গুলি, থমথমে মুম্বই

Rohit Shetty: এবার নিশানায় রোহিত শেট্টি! মাঝরাতে পরিচালকের আবাসন লক্ষ্য করে গুলি, থমথমে মুম্বই
শনিবার রাতদুপুরে রোহিত শেট্টির বাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি। কী ঘটেছে?
শনিবার মধ্য়রাতে গুলির শব্দে কেঁপে উঠল মায়ানগরী। এবার নিশানায় বলিউডের ব্লকবাস্টার পরিচালক রোহিত শেট্টি। শনিবার রাত ১২টা ৪৩ নাগাদ মুম্বইয়ে পরিচালকের বাসভবনের বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরপরই রোহিতের আবাসনের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বলিউডের প্রথম সারির এই পরিচালকের নিরাপত্তা নিয়ে এখন রীতিমতো উদ্বিগ্ন প্রশাসন।
ঠিক কী ঘটেছে? পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে বাইকে করে আসা দুই আততায়ী রোহিত শেট্টির বাড়ির গেট লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। সেই সময় পরিচালক বাড়ির ভিতরেই ছিলেন কি না, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে গুলির শব্দে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই জুহু থানার পুলিশ এবং মুম্বই পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন।
ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে রোহিত শেট্টির বাড়ির বাইরে এবং সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকা পুলিশি ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আততায়ীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ফরেন্সিক দলও ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে, তবে এর নেপথ্যে কোনও গ্যাংস্টার গোষ্ঠীর হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বলিউডে উদ্বেগের ছায়া: সলমন খানের পর এবার রোহিত শেট্টি— একের পর এক বলিউড ব্যক্তিত্বের ওপর হামলার ঘটনায় টিনসেল টাউনের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। রোহিত শেট্টি তাঁর ‘কপ ইউনিভার্স’ বা পুলিশকেন্দ্রিক সিনেমার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু বাস্তবের পুলিশ প্রশাসন এখন তাঁর নিরাপত্তাকেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে।
রোহিত শেট্টি বা তাঁর টিমের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে একের পর এক এমন ঘটনায় মুম্বই পুলিশের অন্দরেও শুরু হয়েছে তোলপাড়।