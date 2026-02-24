‘খাবারও আলাদা…’! সেটে ‘ছোট’ আর ‘বড়’ তারকাদের মধ্যে বৈষম্য, বিস্ফোরক অক্ষয়ের সহ-অভিনেতা গোবিন্দ নামদেব

‘খাবারও আলাদা…’! সেটে ‘ছোট’ আর ‘বড়’ তারকাদের মধ্যে বৈষম্য, বিস্ফোরক অক্ষয়ের সহ-অভিনেতা গোবিন্দ নামদেব
চলচ্চিত্র জগতে পর্দার আড়ালে তারকা অভিনেতা এবং কলাকুশলীরা যে বৈষম্যের মুখোমুখি হন, তা দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের বিষয়। এখন অভিনেতা গোবিন্দ নামদেবের একটি বিবৃতি বিতর্ককে নতুন করে উস্কে দিয়েছে। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবিন্দ নামদেব এই বিষয়ে খোলাখুলিভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। গোবিন্দ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেটে কেবল পারিশ্রমিক নয়, আচরণ এবং খাবারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। তবে, তিনি আরও বলেছেন যে ‘ওহ মাই গড’ ছবির সময় অক্ষয় কুমার এই রীতি থেকে আলাদা হয়ে সবার সঙ্গে সমান আচরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।
বড় তারকারা তরুণ অভিনেতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেন না
দ্য লালানটপের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে, গোবিন্দ নামদেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বড় তারকারা কী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে কখনো পরামর্শ নিয়েছেন। যাতে গোবিন্দ স্পষ্ট করে দেন, বড় তারকারা মনে করেন যে অন্য অভিনেতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। গোবিন্দ নামদেব ব্যাখ্যা করেছেন, ‘তারকারা মনে করেন যে যদি তারা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে অন্য ব্যক্তি ধরে নেবেন যে তারা কাজটি জানেন না অথবা তাদের কিছু ত্রুটি আছে। তারা নিজেদেরকে শীর্ষ স্তরে বলে মনে করেন, তাই তারা প্রয়োজন বোধ করেন না।’
বলিউডের সেটে শ্রেণীভেদ
গোবিন্দ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এমনকী যদি কোনও তারকার মনে কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে সে তার সমান মর্যাদার তারকার সঙ্গে কথা বলবে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রায়শই চলচ্চিত্রে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাই অনেকেই তাকে একজন ছোট অভিনেতা বলে ভুল করেন। তাঁর মতে, বলিউডে একটি স্পষ্ট শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে, যেখানে সবকিছু সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।
গোবিন্দ বলেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে বড় এবং ছোট তারকাদের ভেদাভেদ আছে। যারা বেশি পারিশ্রমিক পান, তারা বড় ভ্যানিটি ভ্যান পান। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয় না, আরও অনেক ভেদাভেদ থাকে।
খাবারেও বৈষম্য রয়েছে
সাক্ষাৎকারে গোবিন্দ নামদেব বলেন যে ভ্যানিটি ভ্যান ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও সেই অনুযায়ী প্রদান করা হয়। গোবিন্দ বলেন, ‘খাবারও আলাদা।’ তারকাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরি করা হয়, বাকি অভিনেতা এবং টেকনিশিয়ানরা অন্য কিছু খান। তবে, তিনি আরও উল্লেখ করেন যে 'ওহ মাই গড'-এর শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর আলাদা ছিল। গোবিন্দের মতে, সেই ছবির সময়, অক্ষয় কুমার এবং পরিচালক উমেশ শুক্লা একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সবাই একই খাবার খাবে এবং সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা হবে। যদি কারও খাদ্যতালিকাগত চাহিদা ভিন্ন হয়, যেমন সে পেঁয়াজ-রসুন খায় না, তাহলে সেটা আলাদা বিষয়। তবে সবার জন্য একই ব্যবস্থা থাকবে। গোবিন্দ বলেন যে সেই সময় সেটের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা এবং ইতিবাচক ছিল।